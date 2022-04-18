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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

محافظ دمياط ترأس
محافظ دمياط ترأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة المواقف الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد محمد سيف مدير إدارة مرور دمياط و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ، ورئيسى الوحدتين المحليتين لمركز ومدينة دمياط ومدينة رأس البر و مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وإدارة المواقف ونقيب السائقين.

استهلت "المحافظ" الاجتماع بالتشديد على مديرية التموين بالمرور المستمر على مستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالاوزان المقررة لإسطوانات الغاز، كما شددت أيضاً على الجهات المعنية بتكثيف الحملات على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية، والالتزام بالأسعار الجديدة بعد تحريك اسعار البنزين بمعدل ٢٥ قرش فقط، دون المساس بأسعار السولار، مؤكدة على إحكام الرقابة داخل المواقف والتأكد من التزام سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى بتعريفة الركوب، التى لم تشهد اى زيادة، وفقاً للقرار الصادر فى هذا الشأن، على أن تشمل تلك الحملات مراكز ومدن المحافظة، مشددة على إتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه ذلك، كما أكدت أيضاً على تفعيل منظومة للشكاوى لرصد أى مخالفات تتعلق بعدم التزام السائقين بخطوط السير المقررة، وتطبيق غرامة تصل إلى ١٥٠٠ جنيه وتفعيل عقوبة إلغاء خط سير السيارة فى حال تكرار المخالفة..

وجهت "محافظ دمياط" بالبدء فى تنفيذ خطة دمج خطى سير "الشعراء /باب الحرس" و "باب الحرس / الحربى" ليصبح خط سير واحد يخدم قطاع طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بالكامل، و استحداث خط سيرفيس ٤ بدايةً من شارع صلاح سالم مرورًا بالمحور حتى بداية طريق بورسعيد، مع  وضع الملصقات على السيارات، كما أكدت على الإسراع فى إجراءات نقل سيارات الأجرة بخط دمياط / عزبة البرج لموقف مدينة عزبة البرج الجديد الذى تم إنشاؤه مؤخرًا وكذلك موقف ميت أبو غالب بالموقف العمومى بالمدينة..

وتناول الاجتماع استعراض محاور تنظيم عملية مرور ومحطات سيارات الأجرة بميدان الشهابية، بما يضمن تخفيف التكدس المرورى بالمنطقة، والارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة..

وعلى جانب آخر، ناقشت "الدكتورة منال عوض" مخطط تشغيل سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية بمدينة رأس البر وذلك وفقًا للخطة المستحدثة لخطى السير للمرور بالطريقين الموازيين للشاطئ و شارع النيل وحظر مرور سيارات الأجرة من شارع بورسعيد ، لتخفيف الضغط المرورى به نظرًا لكونه شارع رئيسى بالمدينة وممشى سياحى هام، وفى هذا السياق،، أكدت" محافظ دمياط" على تفعيل تلك الخطة بنهاية الأسبوع الحالى وذلك فى إطار الاستعدادات لموسم شم النسيم، مؤكدة على تنفيذ عملية تشغيل تجريبى للخطة.

و تم الاتفاق على حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد الى المدينة ، على أن يتم السماح بدخول وخروج سيارات رحلات اليوم الواحد "ميكروباص، اتوبيسات"  من البوابة الغربية "طريق الميناء" حتى موقف ١٠٩، ويكون دخول وخروج سيارات النقل المحملة بالبضائع من ذات البوابة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهرًا..

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