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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تكشف لـ صدى البلد كواليس مسلسل مكتوب عليا

مكتوب عليا
مكتوب عليا

عبّرت الفنانة آيتن عامر، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “مكتوب عليا”، الذي تشارك في بطولته ويعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٢.

 

قالت آيتن عامر في تصريح لـ “صدى البلد”: "الكواليس كانت لطيفة جداً، أكرم حسني إنسان جميل واللي كان عنده أي حاجة ممكن يساعد بيها الزميل اللي قدامه كان بيقولها على طول، أي افيه او ملحوظة، والمخرج خالد الحلفاوي من أكتر المخرجين اللي ممكن ممثل يشتغل معاه وهو مرتاح نفسياً، وكريم أبو ذكري كان موفرلنا كل الاجواء الانتاجية اللي نقدر نشتغل فيها".

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يذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، وهنادي مهنا، و عمرو عبدالجليل، بجانب المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

"مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ايتن عامر الفنانة ايتن عامر مكتوب عليا اكرم حسني محمد طعيمة هنادي مهنا

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