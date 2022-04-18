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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الدجاج البروست مع الأرز البسمتي المبهر بسر المطاعم

صدى البلد

الدجاج من الأطعمة التي تقدم  بأكثر من طريقة علي فطار رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم  الدجاج بروست مع الأرز البسمتي المبهر.

مقادير خلطة البروست :

كيلو دقيق  .٢م ك حبهان ناعم .٢م ك جنزييل .٢م ك فلفل ابيض .٢م ك ملح . ٢م ص ثوم بودر . ٢م ص بصل بودر

يضاف بهارات سبياسي  اذا كنت تريدينها حارة 

٢م ك شطة حمراء و ٢م ك بابريكا

بولة مياه ساقعة  _ ٢كوب دقيق ابيض 

 

الطريقة:-

ننقع قطع الفراخ سواء صدر او دبوس بالتوابل الحارة لمدة ٤ ساعات تقريبا حتي تتشرب الدجاج من التوابل  ويتم تتبيل  الدجاج ع اربع مراحل 

المرحلة الاولي :- 
نضع قطع الفراخ ونخلطها بالمكونات السابقة

المرحلة الثانية :- 
كل قطعة تسقط بسرعة في الماء الساقع  ونصفيها من الماء الزيادة

المرحلة الثالثة :- 
 نضعها  في الدقيق الابيض النظيف 

المرحلة الاخيرة :- 
توضع في الزيت مباشرة وهو مغلي  ولاتحرك الدجاج وهى في الزيت حتي لايقع الخليط  من عليها 
عندما تطفو  قطع الدجاج بالذات يدل علي نضجها

ملحوظة :
* عدم كبس الفراخ بالدقيق الابيض حتي لايقع الخليط فعليكي تغليف قطع الدجاج فقط
  
* الصدور تترك  من  ٤ق الي ٥ق ف الزيت
الدبوس او الفخاد  ١٥ ق

* نراعي اثناء التسوية نضع القطع  بالعظم اولا ثم القطع المخلية وعند خروجها من الزيت يجب ان نخرج القطع المخلية اولا ثم القطع اللي بالعظم.

المقصود ان قطع الدجاج بالعظم تأخذ وقتها كامل في التسوية لضمان نضجها
 

مقادير الأرز البسمتي:-

٣ كوب ارز بسمتى عليه 
٤,١/٢ كوب مياه
٢ ورق لوري 
٢ حبهان 
٢ م ك كركم
عود قرفة
رشة ملح
مكعب زبدة 
٢ م ك زيت للتلميع

الطريقة:-

نضع الزبدة مع الزيت في حلة الارز، نضيف الأرز مع البهارات مرة  ونقلب جيدا حتي يكتسب الارز  لون البهارات. 
عندما يسخن الارز  نضع ضعف مقدار الارز  المياه السخنة عليه ونقلبهم 
نقلل النار على  الأرز ونتركها ٢٠دقيقة  علي الأقل.

الدجاج بروست خلطة البروست طريقةعمل الدجاج البروست مع الارز البسمتي قطع الدجاج الفراخ البروست

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