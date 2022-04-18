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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى السكر.. انتبه من الإصابة بأمراض الكبد

صدى البلد

مرض السكري قاتل صامت ويضر بوظائف الجسم أكثر مما هو واضح.

 إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن كبدك يحتاج إلى أقصى درجات العناية لأن عدم الانتباه لهذا العضو المهم قد يؤدي إلى حالة تسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) والذي بدوره قد يتسبب في تليف الكبد أو تندب الكبد.

 يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة على فترات منتظمة والبقاء نشطًا دورًا رئيسيًا في حماية الكبد.

 

 

فان مرض السكري هو السبب الثاني لفشل الكبد وداء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تؤثر على طريقة استقلاب الجسم للسكر. يحدث ذلك عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين. هذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مع أمراض الكبد. ومن ثم ، لن يكون المرء قادرًا على القيام بأنشطته / أنشطتها اليومية بسهولة.

كما أن مرض السكري والسمنة لن يؤديا فقط إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) حيث تتراكم الدهون الزائدة في الكبد ، وتؤدي الدهون إلى حدوث التهاب يؤدي إلى ظهور أنسجة ندبة تسبب تليف الكبد وأمراض الكبد في مراحله الأخيرة على مدى فترة من الزمن.

 ومن ثم ، سيحتاج المرء إلى زراعة كبد وفقا لتقرير "hindustan

لا توجد أعراض لأمراض الكبد إلا بعد فوات الأوان ، مما يجعل من الصعب تشخيص المرض وعلاجه مبكرًا. هذا هو السبب الذي يجعل غالبية مرضى السكري غير مدركين لأمراض الكبد على الرغم من الالتهاب وحتى التندب. ينتشر سرطان الكبد والفشل الكبدي لدى المصابين بالسكري مما يجعل مراقبة هذا المرض أكثر أهمية.

 

وقد تؤدي الإصابة بأمراض الكبد أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري وتؤدي إلى تفاقم وظائف الكبد.

"يكون خطر إصابتك بمتلازمة التمثيل الغذائي X - بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين والسمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم ودهون الجسم الزائدة حول الخصر ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية .

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