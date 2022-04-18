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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة الأقصر

صدى البلد

استقبل  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، اللجنة المشكلة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تضم كل من  الدكتور أحمد الشربيني السيد، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمود علي عبدالفتاح، عميد معهد حوض النيل جامعة الفيوم، والدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، للوقوف على الإمكانات والموارد البشرية والمادية بكلية الألسن بالجامعة، بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن.

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تفقدت اللجنة القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، كما اجتمعت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب حيث منحت لهم اللجنة فرصة لإبداء الرأي في كل ما يخص العملية التعليمية بشكل أكاديمي من خلال استبيان.

واستعرض الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن أهم انجازات الكلية منذ العام الأكاديمي 2016-2017 حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة أشادت الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في الكلية.

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