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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

صدى البلد

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة دمياط، حيث جاء بحضور اللواء حازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة كير "الجهة المُنفذة للمشروع" واستشارى المشروع واللواء محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى بدمياط.

وتابعت "المحافظ" خلال الاجتماع آخر المستجدات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة و تطوير الطرق المحيطة به والنصب التذكارى و كورنيش النيل

 وفى هذا السياق تم استعراض آليات تذليل كافة العقبات للاسراع بالمعدلات التنفيذية للمشروع، حيث وجهت على الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لتحقيق ذلك، و استكمال الدراسات المُتعلقة بالمشروع، مؤكدة على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة العاملين بالمنطقة، وإحاطة الموقع بسور كامل من الجمالون.

وعلى جانب آخر،، اطلعت "الدكتورة منال عوض" على آخر المستجدات بمنطقة الاحمدى ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة، حيث وجهت بالعمل وفقاً للخطة الزمنية المحددة والمواصفات والمعايير الفنية.

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