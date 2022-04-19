فطارك عندنا: سمبوسك وصفيحة اللحم على الطريقة الشامية

تحتار السيدات كل يوم فى أصناف الطعام التي تقدمها لأسرتها، لذلك تقدم لكِ الشيف نيفين عباس سفرة مميزة كل يوم.

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل صفيحة اللحم الشامية أو اللحم بعجين، دون تخمير، وطعم لا يقاوم يستحق التجربة ، وسمبوسك.



المكونات



مقادير العجينة:



3 أكواب دقيق

ربع كوب زيت نباتي

½ ملعقة صغيره ملح

كوب ماء دافئة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر



-مكونات الحشوة:



150 جرام لحم مفروم

2 حبة طماطم كبيرة الحجم

بصلة وسط أو 2 بصل أخضر

حبة فلفل رومي أحمر

يمكن اضافة حبة فلفل شطة حار حسب الرغبة

ربع كوب زيت نباتي او زيت زيتون

2 فص ثوم

ملح وفلفل أسود

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة زعتر جاف

ملعقة صغيرة السبع بهارات

ملعقة كبيرة دبس رمان



طريقة عمل العجينة



1. أحضري وعاء، وضعي فيه الدقيق و الزيت و الملح والبيكنج بودر جيداً ثم يضاف الماء ويعجن الخليط جيداً حتى تكون عجينه ناعمه و طريه و لا تلتصق باليد

٢. يغطى وعاء العجين بورق النايلون واتركيها في مكان دافئ لترتاح العجينة لمدة ربع ساعة تقريباً.

٣. لعمل الحشوة، افرمي البصلة والطماطم فرماً ناعماً الفلفل الأحمر يوضع في وعاء ثم تضاف باقي مكونات الحشوة، تخلط جيدا، وملعقة زعتر وملح وفلفل أسود ودبس رمان والبهارات و الزيت والصلصة و يمكن خلط المكونات في محضر الطعام، بعد ذلك يضاف اللحم المفروم ويقلب مع باقي المكونات.



٤. يسخن الفرن على حرارة عالية. ثم تدهن صواني مسطحة بقليل من الزيت.

٥. يرش دقيق على الرخامه قسّمي العجين إلى كرات ثم تفرد حتى تصل لسمك نصف سم .

٦. ضعي 3 ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل دائرة نفرد الحشو بالملعقة حتي تصبح طبقة رقيقة من الحشو فوق العجين .

٧. وزعي الفطائر في صواني الخبز، تدهن بالزيت وتدخل إلى الفرن لتنضج اخبزيها في فرن محمى على 200 درجة مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتي تنضج ويصبح لونها ذهبياً من الأسفل

٨. وتقدم بالهنا و الشفا.

نقدم لكم طريقة عمل سمبوسك الطعمية بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سمبوسك الطعمية

عجينة سمبوسك

طعمية جاهزة مهروسة

مخلل خيار مقطع

بنجر مخلل

جبن شيدر مبشور

نعناع طازج مقطع

4 ملعقة طحينة

3 ملعقة ليمون

ملح

شطة "حسب الرغبة"

دقيق وماء لغلق السمبوسك

زيت للقلي

طريقة عمل سمبوسك الطعمية

* في بولة متوسطة توضع الطعمية المفتتة مع مخلل الخيار المفروم والجبنة وعصير الليمون والملح والنعناع الطازج والطحينة ويمكن إضافة الشطة وتقلب المكونات جيدا

* تحشى عجينة السمبوسك بالخليط السابق ويغلق الطرف بخليط الدقيق والماء تقلى في الزيت الغزير وتقدم ساخنة.