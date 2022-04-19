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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الرافعي عن "الاختيار3": كل جزء فيه تحدي أمام الممثل

الاختيار ٣
الاختيار ٣

كشف الفنان أحمد الرافعي، تفاصيل مشاركته في مسلسل "الاختيار 3"، قائلا : "بداية من الجزء الأول، تولّى زميلي محمد نبيل منيب ملف أبطال العمل، ورشحني لبيتر ميمي مخرج المسلسل، وأظن أن صديقي عابد عناني الذي قدم دور عماد عبدالحميد زكّى هذا الترشيح لدكتور بيتر".


وأضاف أحمد الرافعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "عندما يكون عمل مجزّأ يكون كل جزء فيه تحدي أمام الممثل، وتكون المسائل أصعب، ومع مرور الأجزاء يبدأ الممثل تركيزه يتأثر، لكن بفضل ربنا الناس عجبتها الشخصية في الجزء الماضي والجزء الحالي".

 
وحول كيفية تجسيد الشخصية، قال: "أتناول الشخصية بالدراسة والتحليل وأتعرف على أبعادها الاجتماعية والنفسية، ثم أجمع الأبعاد وأتعرف على تركيبة الشخصية وأنظر إلى محددات أخرى في النص محل التجسيد، وعندها تتضح ملامح الشخصية". 


وأردف: "نتمنى الشغلانة بتاعتنا شبه كواليس العمل، لأن الانضباط يخيم عليها، كل يحدث في توقيتاتها، وهناك ظروف في المسلسل لو توفرت لكل الاعمال الفنية، فإن مستوى الدراما الفنية هيبقى في حتة تانية".

احمد الرافعى الاختيار 3 الدراما المصرية الدراما الفنية بيتر ميمي

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