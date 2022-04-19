عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبسة السعودى

الكبسة
الكبسة

تقدم الشيف عيسى حمدي طريقة عمل الكبسة السعودية مع سلطة الدقوس بطريقة سهلة ومذاق لا يقاوم. 

txt

برلماني: الجمارك فى حاجة لتقليص الإجراءات وتحديث مشروع النافذة الواحدة

txt

بالمقادير والخطوات .. طريقة عمل سلطة سيزار


المقادير:

٣ كوب أرز بسمتي.
كيلو لحم مقطع إلى مكعبات.
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.
2 قرفة أعواد.
ليمون مجفف. لومي
حبهان - أي حب الهيل
ورق لورا.
ملعقة صغيرة قرنفل.
مكعب مرقة.
3 عود كرافس.
2 بصلة.
6 فص ثوم.
ثمرة من الفلفل الحار.
3 ثمرات من الطماطم.
زيت ذرة.
ملح وفلفل أسود.
٦ كوب ماء
مكونات سلطة الدقوس:
3 ثمرات طماطم متوسطة الحجم. 
ثمرة فلفل أخضر حار. 
½ كوب كزبرة خضراء.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
2 فص ثوم مهروس.
ملح وفلفل.


طريقة التحضير:

يتم تقطيع البصل إلى مكعبات، ويقطع الكراث والكرافس إلى قطع صغيرة.
نضع حلة على النار بها زيت الذرة، ويترك حتى يسخن ثم توضع مكعبات اللحم حتي يأخذ لون ذهبي من كل الجوانب ثم نضيف البصل ويتم تشويحه على النار حتى يتغير لونه قليلا.
نضيف الكرافس مع التقليب.
يفرم الثوم، وتتم إضافته إلى المكونات على النار.
نضع الورق اللورا والحبهان، والقرفة والقرنفل ومكعب المرق والكركم.
تقلب المكونات جيدا على النار حتى تصدر رائحة البهارات ثم نضع الفلفل الأسود.
يتم تقطيع الطماطم إلى مكعبات، ويضاف إليها الليمون المجفف والفلفل الحار المقطع إلى مكعبات.
نضيف الماء إلى المكونات  و يترك حتى الغليان ونضج اللحم  و يضاف الملح بعد نضج اللحم.
نضيف الأرز المغسول والمصفى من الماء ويترك حتى الغليان.
نهدئ النار على المكونات حتى تمام النضج.
تغرف الكبسة في وعاء التقديم، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.


طريقة عمل سلطة الدقوس

قشري الطماطم ثم ضعيها في محضر الطعام لو الخلاط. 

أضيفي باقي المقادير ثم اهرسيه جيدًا. 

ضعي في أطباق التقديم وزينيه بأوراق الكزبرة.

الكركم طريقة التحضير فلفل أخضر طريقة طريقة عمل الكبسة السعودية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

تصوير بالملابس الداخلية لابتزازهن.. اعترافات عصابة تزويج القاصرات عرفيا بالجيزة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

موضوعات متعلقة

أحلى من المحلات..طريقة عمل ماك آند تشيز مقلي في البيت

طريقة عمل شوربة نودلز الدجاج بالبارميزان

طريقة تحضير أرز الريزو زي المحلات

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل أرز ريزو في المنزل

ترشيحاتنا

الكيلو بـ 1.5 جنيه..الفلاحين: خسائر فادحة لمزرعي الثوم بسبب انهيار الأسعار

كلمة وزير النقل في حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين "التعاون الدولي" وشبكةCNN

مع مرتبات أبريل.. تعرف على الحد الأدنى للزيادات والعلاوات المقرر صرفها غداً

1 مايو إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الزراعة: افتتاح خط الإنتاج الأول بمصنع السكر في المنيا مايو المقبل

معيط: لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب ونشكل لجنة لدراسة ملف القروض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

شخصية آشلي في «الكبير أوي».. أين اختفت وكيف تبدو ملامحها الآن؟

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

فيديو

تفاصيل إصابة المطرب ويجز في حادث سير.. فيديوجراف

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة فكانت المفاجأة.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ