السماح بتوريد الأقماح بدمياط فـي أجولة "خيـش"

محافظة دمياط

أعلن علي الغزاوي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عـن السماح بتوريد الأقمـاح فـي أجولـة جـود "خيـش" مسـتعمل أو جديـد أو فوارغ بلاستيك، وذلك مع انطلاق موسم توريد محصول القمح لـعـام ۲۰۲۲ و تيسيرا على المزارعين.

وجاء في بيان صادر عن مديرية التموين بدمياط، أنه تقرر تحديد سعر الأردب بمبلغ ۸۰۰ جنيه، يضاف إليها 50 جنيـه حافــز توريـد و١٥ جنيـه بـدل نقـل الأردب و۲۰ جنيه درجة نقاوة.

من ناحية أخرى وتنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط بالمرور على شون تخزين القمح المحلى موسم ٢٠٢٢

وذلك لمتابعتها تيسيرا على المزارعين وتنبه على مندوب الزراعة بالشون بالتواجد والتيسير وحسم اى شكوى او عراقيل تواجه المزارعين .