عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ثقافة الغربية" تستعد لانطلاق العرض المسرحي "اغتصاب" بمدينة المحلة الكبرى

العرض المسرحي اغتصاب
العرض المسرحي اغتصاب

شهدت الإدارة العامة لثقافة الغربية، الترتيبات النهائية للعرض المسرحي "اغتصاب"، والمقرر عرضه على مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، بداية من يوم الخميس 21 إبريل، وحتى 28 من نفس الشهر.


يأتي العرض المسرحي الجديد ضمن فعاليات العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.
 

وتدور أحداث مسرحية "اغتصاب" والتي تقدمها فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية حول الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال طرح جديد للقضية الفلسطينية، حيث يحاول أبطال العرض المسرحي التأكيد على فكرة أن ما تعانيه فلسطين من بطش الاحتلال سوف يتجرعه الشعب الاسرائيلي في يوم من الأيام.
 

العرض المسرحي "اغتصاب" من بطولة الفنانين: صفاء النجار، ابتسام رضا، هاني يسري، ويقوم بدور شخصيات المقاومة الفلسطينية: أحمد المزين، بسمله سامح، ساره محمد، لوجين علي، وقام بتصميم الديكور محمد غانم، وأشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى وألحان حسام الشريف، واستعراضات خالد قنيده، وكتبها للمسرح سعد الله ونوس، والإخراج للمخرج عبد الرحمن سالم.

الإدارة العامة لثقافة الغربية للعرض المسرحي اغتصاب فعاليات العروض المسرحية لهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج الفنان هشام عطوه فرقة قصر ثقافة غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

محمد صلاح يواصل الإبداع بهدف ثان في شباك مانشستر يونايتد

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

ضربها بشومة قبل الإفطار.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بالدقهلية

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

ترشيحاتنا

محمد عبد الغني يسجل الهدف الثاني للزمالك أمام الاتحاد السكندري

"المعاملة بالمثل".. روسيا تتخذ إجراءات ضد دول أوروبا

مدمن مخدرات.. ظهور مدعي نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

تقسيم أوكرانيا .. روسيا تخطط لإعلان جمهوريتي خيرسون وميكولاييف المستقلتين على غرار دونيتسك ولوجانسك

أستاذ بالأزهر: سورة الفرقان كشفت الادعاءات الكاذبة من أهل الباطل بحق النبوة

شعبة الأدوية: المضاد الحيوي له أساليب معينة للعلاج ولا يُصرف إلا بروشتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

فيديو

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ