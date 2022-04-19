"ثقافة الغربية" تستعد لانطلاق العرض المسرحي "اغتصاب" بمدينة المحلة الكبرى

شهدت الإدارة العامة لثقافة الغربية، الترتيبات النهائية للعرض المسرحي "اغتصاب"، والمقرر عرضه على مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، بداية من يوم الخميس 21 إبريل، وحتى 28 من نفس الشهر.



يأتي العرض المسرحي الجديد ضمن فعاليات العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.



وتدور أحداث مسرحية "اغتصاب" والتي تقدمها فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية حول الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال طرح جديد للقضية الفلسطينية، حيث يحاول أبطال العرض المسرحي التأكيد على فكرة أن ما تعانيه فلسطين من بطش الاحتلال سوف يتجرعه الشعب الاسرائيلي في يوم من الأيام.



العرض المسرحي "اغتصاب" من بطولة الفنانين: صفاء النجار، ابتسام رضا، هاني يسري، ويقوم بدور شخصيات المقاومة الفلسطينية: أحمد المزين، بسمله سامح، ساره محمد، لوجين علي، وقام بتصميم الديكور محمد غانم، وأشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى وألحان حسام الشريف، واستعراضات خالد قنيده، وكتبها للمسرح سعد الله ونوس، والإخراج للمخرج عبد الرحمن سالم.