محافظ الفيوم يسلم كوبونات المساعدات المالية لعدد من السيدات الأولى بالرعاية

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كوبونات المساعدات المالية لعدد من السيدات الريفيات الأولى بالرعاية، بمركز شباب إطسا، بالتعاون بين المحافظة والبنك الزراعي المصري بالفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمهندس أيمن فرغلى الشريف رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، و محسن الفل مدير دعم وتطوير فروع البنك الزراعي بالفيوم، وعدد من السيدات المستحقات.

وخلال كلمته، هنأ محافظ الفيوم الجميع بمناسبة شهر رمضان الفضيل، واقتراب عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، موجهاً الشكر لمسئولى البنك الزراعى المصري لمشاركتهم وإسهاماتهم فى مجال العمل المجتمعي، مشيداً بدور البنك الزراعي في ذلك، لافتاً إلى أن البنك يعد شريكاً إيجابياً فى العديد من الفعاليات مثل سداد ديون الغارمات، ومبادرة "باب رزق" التى يوفر لها البنك قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف المحافظ، أن توفير كوبونات المساعدات المالية من قبل البنك الزراعي المصري، يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن الكوبون المالي يعطى حرية أكبر للسيدات المستفيدات دون فرض توفير مساعدة بعينها، مما يعد تغييراً للمشهد إلى الوضع الإيجابي فى آليات توفير المساعدات للمستحقين، مؤكداً أن الدولة المصرية قادرة بجهود أبنائها المخلصين بشتى القطاعات في تجاوز الأزمات، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جهته رحب رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظ الفيوم، مقدماً له بالغ الشكر والتقدير لمشاركته إياهم، فعاليات تسليم الكوبونات المالية للسيدات الريفيات من الفئات الأولى بالرعاية، لعدد 1000 سيدة بواقع 600 سيدة من قرى مركز إطسا و400 سيدة من قرى مركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" في إطار الدور التنموي للبنك الزراعي، دعماً للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتعزيز دور المرأة بشتى المجالات إيماناً بدورها الفاعل والبناء.

وأضاف، أن البنك يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بالريف، من خلال الشمول المالي بتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مبادرة "باب رزق" لتنمية الحرف اليدوية، وتربية الطيور والأغنام، وتوفير المستلزمات لإنشاء المحال التجارية للباعة الجائلين، لافتاً إلى أن البنك يتيح قرضاً ميسراً بقيمة تتراوح من ألفين إلى 10 ألاف جنيه، يسدد خلال فترة من 6 أشهر إلى عام.

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