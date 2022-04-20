رئيس مدينة الأقصر يتفقد معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع بأسعار مخفضة |صور

تفقد الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، أولى جولاته الميدانية، بعد تسلمه مهام عمله رسمياً كرئيس مدينة الأقصر، معرض أهلا رمضان المقام بساحة أبو الحجاج بمنطقة جنوب مدينة الأقصر، حيث اطمأن على انخفاض الأسعار بالمقارنة بالسوق الخارجية.

واستفسر "الشرابي" من التجار بالمعرض عن أسعار بعض السلع غير الأساسية، مشددا على أهمية زيادة الكميات المعروضة من السلع حتى تتاح لجميع المواطنين من زوار المعرض.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأسواق وتشديد الرقابة عليها وافتتاح معارض أهلا رمضان بمراكز ومدن المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الغلاء وجشع بعض التجار.

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