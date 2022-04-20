عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتفقد معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع بأسعار مخفضة |صور

الدكتور علي الشرابي
الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر

تفقد الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، أولى جولاته الميدانية، بعد تسلمه مهام عمله رسمياً كرئيس مدينة الأقصر، معرض أهلا رمضان المقام بساحة أبو الحجاج بمنطقة جنوب مدينة الأقصر، حيث اطمأن على انخفاض الأسعار بالمقارنة بالسوق الخارجية. 
واستفسر "الشرابي" من التجار بالمعرض عن أسعار بعض السلع غير الأساسية، مشددا على أهمية زيادة الكميات المعروضة من السلع حتى تتاح لجميع المواطنين من زوار المعرض.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأسواق وتشديد الرقابة عليها وافتتاح معارض أهلا رمضان بمراكز ومدن المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الغلاء وجشع بعض التجار.

472
472
-1650400628-4
-1650400628-4
20220419233919233
20220419233919233
الأقصر محافظ الأقصر رئيس مدينة الأقصر معارض اهلا رمضان اهلا رمضان معرض اهلا رمضان مواجهة الغلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

كلب عائلة من فصيل البيتبول ينهش وجه رضيع | صور

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

ترشيحاتنا

معجزات القرآن التي حيرت العالم .. خصائص ومميزات تفرد بها

الميكانيكى بيقولك.. أهم أسباب ارتفاع صوت محرك سيارتك

لـ التجار.. احذر 4 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه

قوات إسرائيلية تقتحم باحات الأقصى وتخلي المسجد من المصلين .. شاهد

آمال جديدة من الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو جراف

هل يجوز عمل شنطة رمضان من زكاة الفطر .. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ