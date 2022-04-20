محافظ دمياط تشارك في احتفال كنيسة العذراء مريم بعيد القيامة المجيد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء ، زيارة إلى كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالها نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس، الذى أعرب عن تقديره لزيارتها للكنيسة اليوم للمشاركة في الاحتفال، كما قدم لها التهنئة بهذه المناسبة، و نقل تحيات وتهانى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية لأبناء محافظة دمياط بمناسبة عيدى القيامة المجيد و الفطر المبارك.

هذا وجاءت الزيارة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد أحمد الزينى وكيل الأمن الوطنى و فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، فيما وقد هنأت" المحافظ "جموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، كما تقدمت بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة المجيدة، داعيةً الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت "الدكتورة منال عوض" إننا حاليا نعيش مناسبات دينية عظيمة تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء مصر وروحه الطيبة، مؤكدة أننا نستلهم من تلك الأعياد العظات السامية التى تدعو لها الأديان السماوية.

ومن جانبه هنأ مدير مديرية الأوقاف أبناء محافظة دمياط بمناسبة هذه الأعياد المجيدة، مؤكدًا أن تجمعنا يبعث صورة وحدة الشعب المصرى للعالم أجمع.

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