تبدأ7 مايو إلكترونيا.. جداول امتحانات المصريين بالخارج من 4 إبتدائي لـ2 ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للصفوف من الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الثانوي .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات المصريين في الخارج السبت 7 مايو 2022.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج سوف تعقد وفقا للضوابط التالية :

تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد).

فى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة : يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

تكون نتيجة الطالب اجتياز/ عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية.

الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة.

فى حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرا صحفيا مهما لـ اعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة ، وكذلك امتحانات ابناؤنا في الخارج ، وامتحانات الطلاب المكفوفين ، وامتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

جاء المؤتمر لحسم الجدل و وقف الشائعات المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 والتي تسببت في ارباك طلاب الثانوية العامة 2022 طوال الفترة الماضية.

وأذيع مؤتمر وزير التربية والتعليم الان على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وكذلك على قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 و مدرستنا 3 على التليفزيون.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب واولياء الامور بضرورة الاستماع فقط لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عبر قنواتها الرسمية ، وعدم الانسياق نهائيا لأ شائعات او اجتهادات او اخبار مجهولة المصدر لم يتم اعلانها لا على صفحة الوزارة ولا الوزير على فيس بوك.

امتحانات ابناؤنا في الخارج

جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج 1

جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج 2

جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج 3

جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج 4