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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات رمضان.. طريقة عمل البقلاوة في المنزل

طريقة عمل البقلاوة
طريقة عمل البقلاوة

البقلاوة من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك طريقة عمل البقلاوة في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير البقلاوة 

لفة جلاش

جبنة كيري بالقشطة

سكر بودر

مكسرات مجروشة ( نصف كوب من كل نوع)

سمنة

الشربات: (يدخل بارد وتقيل)

٢كوب سكر

كوب ماء

ربع كوب عسل جلوكوز

ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة التحضير البقلاوة 

تجرش المكسرات ونضع معاها قليل من الشربات وماء الورد وتفرم فرم خشن وفي صينية الفرن تفرد اول طبقه من الجلاش وتدهن بالسمنة الذائبة ونكرر دهن الطبقات 5 طبقات من الجلاش ونفرد حشوة المكسرات ونكرر فرد ودهن 5 طبقات من الجلاش وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ونخرجها ونتركها تبرد و نسقيها بالشربات الثقيل ونتركها تشرب الشربات وتقطع وبالهنا والشفا.

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