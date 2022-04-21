رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

حضر المخرج رؤوف عبد العزيز، مفاجأة للنجمة روجينا، بطلة مسلسل انحراف، المعروض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، وحقق نجاحا كبيرا فور عرض أولى حلقاته.

وأحضر رؤوف عبد العزيز، تورتة، وعليها صورة روجينا، واحتفل بعيد ميلادها، ورافقها زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية)، وذلك خلال كواليس تصوير المشاهد الأخيرة لمسلسل انحراف.

وفي جو اتسم بالسعادة والبهجة، قامت روجينا بتقطيع تورتة عيد ميلادها، مع زوجها أشرف زكي، والمخرج رؤوف عبد العزيز، وفريق عمل مسلسل انحراف؛ وكان أشرف زكي هو مفاجأة اليوم، الذي جاء من أجل عيد ميلاد زوجته فقط، رغم أنه لا يشارك في بطولة المسلسل.

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ملخص أحداث الحلقة 20 لمسلسل انحراف

وخلال أحداث الحلقة العشرون من مسلسل انحراف، يتحدث الضابط شريف نوح الفنان أحمد صفوت، مع زوجته الدكتورة حور (النجمة روجينا)، عن قضايا القتل المتتالية، ويخبره بأنه لن يترك القاتلة، لأنه لا يريد أن تقيد كل هذه القضايا ضد مجهول.

ويذهب الضابط شريف إلى رئيسه في العمل (الفنان محمد غنيم) ويخبره بأنه يشك بنسبة كبيرة بأن زوجته الدكتورة حور هي القاتلة التي وراء كل هذه الجرائم، ويخبره بأنه يتتبع هاتفها وتحركاتها بموافقة النيابة، بعد أن حصل على تصريح لمراقبتها.

وتترك الدكتورة حور هاتفها في شقتها، وتذهب من أجل الانتقام من الدكتور أمير عادل (الفنان ميدو عادل) وتقوم بقتله وشنقه، وعمل بث مباشر من هاتفه المحمول، يظهر فيه وهو مشنوق ومعلق بالسقف.

ويقابل الدكتور أمير عادل (الفنان ميدو عادل) زوجته الدكتورة حور، في كافيه، ويخبرها بأنه قابل شهد (الفنانة سما إبراهيم) وعلم انها كانت تبتز الدكتور أمير، بعدما فشل حملها، في ابن أمير، الذي استأجر رحم شهد من اجل وضع جنين ابنها فيه.

وتختتم أحداث الحلقة العشرون من مسلسل انحراف، بأن ضابط التحقيقات يعثر على سلسلة حريمي في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.