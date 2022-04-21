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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| أيتن عامر: الناس شجعتني على الاستمرار بالغناء وأستعد لطرح أغاني جديدة

آيتن عامر
آيتن عامر

أكدت الفنانة آيتن عامر، إنها تستعد لطرح عدد من الاغاني الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وقالت آيتن، في تصريح لـ “صدى البلد”:ردود الأفعال على الأغاني كانت عظيمة، الناس أحبت صوتي وشجعوني على تقديم عدد آخر من الأغاني والاستمرار في الغناء.
 
 

وتابعت قائلة: أنا أستعد لطرح عدد من الأغاني  الجديدة وسوف أتحدث عنها فور الانتهاء منها والاستقرار على أسمائها، وتوقيت طرحها.

يذكر أن استطاعت الفنانة آيتن عامر، أن تترك بصمتها المميزة على مدار مشوارها الفني التمثيلي بتقديم العديد من الأعمال الفنية الناجحة سواء على مستوى الدراما أو السينما، كما دخلت المجال الغنائي بقوة، بطرحها أغانٍ خاصة بها الفترة الماضية، وكانت أحدث أعمالها الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا جداً مسلسل “مكتوب عليا” الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2022 الجاري، ومسلسل “النقطة العاميا”،وكل من أغنيتي “بناقص” و"كانت بتسهر".

ايتن عامر الفنانة ايتن عامر النقطة العاميا مكتوب عليا بناقص

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