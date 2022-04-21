مجلس جامعة الأقصر يناقش آليات امتحانات نهاية العام

عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جلسته الـ34، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة، وبحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

وافق المجلس على وضع جداول ومواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل ومشروعات التخرج لطلاب البكالوريوس بكليات الجامعة، المقرر اعتمادها طبقًا للائحة الداخلية لكل كلية.

وشدد رئيس الجامعة على وضع الامتحانات بنظام التصحيح الالكترونى بنسبة 70%، على ألّا تزيد نسبة الأسئلة المقالية بالامتحان عن 30% من إجمالي درجات المقرر فى حالة المقررات التى فى حاجة ضرورية لوضع اسئلة مقالية لقياس مستوى اداء الطلاب