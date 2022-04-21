نشرة المرأة.. أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد في 10 أيام.. كوب يوميا من ماء جوز الهند يخلصك من هذا المرض

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد قبل العيد إليك خطة الرجيم التالى لمدة 10 أيام لحرق ونسف الدهون يقدمه موقع بولد سكاى الهندي.

فوائد صحية لماء جوز الهند لصحتك قد يساعد ماء جوز الهند في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ويعد ارتفاع ضغط الدم هو حالة يرتفع فيها ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية باستمرار وإذا ترك دون علاج لفترة طويلة من الزمن ، فقد يؤدي إلى حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

فوائد صحية عديدة لقشور البطاطس فهي تعالج الجروح وأمراض القلب والسكري وغيرها الكثير.. إليك أبرز فوائدها الصحية وفقًا لموقع هيلث والتي تجعلك لا ترميها بعد اليوم

يقدم الشيف محمد عصام طريقة مبتكرة لعمل شيش كباب فراخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

يقدم الشيف محمد عصام طريقة مبتكرة لعمل شيش كباب فراخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.