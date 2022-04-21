أبرزها القدم الشاركوت.. مضاعفات الإصابة بالقدم السكري

الإصابة بالقدم السكري مشكلة كبيرة للغاية وخطيرة في نفس الوقت إذا لم يتم السيطرة عليها وعلاجها بشكل سريع.



وكشف الدكتور وليد الدالي استاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري عن أعراض ومضاعفات الإصابة بالقدم السكري، لافتاً إلي إن هناك العديد من الأعراض الشائعة التي تحدث عند الإصابة بالقدم السكري.



واستطرد حديثه إن ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة القدمين، و تأخر التئام الجروح من اعراض الاصابة بالقدم السكري وايضا قد يحدث آلام قوية في القدمين عند الوقوف أو المشي، وفقدان الشعور بالقدمين بشكل تدريجي، وتغيير لون الجلد واحيانا قد ينتج عن الإصابة إفرازات ذات رائحة كريهة من القدم.

أما عن المضاعفات التي تنتج عن إهمال علاج القدم السكري، فيقول الدكتور وليد الدالي أنها تتمثل في قرحة القدم السكري وهي عبارة عن جروح في القدم وقد تصل تلك القرحه للعظام، وقد يحدث إلتهاب للعظام بعد ذلك وتكون معرضه للكسر، وفي مرحلة متقدمة تحدث الغرغرينا حيث يحدث موت في انسجة الجسم بسبب عدم وصول الدم للقدم.

وأشار الدكتور وليد الدالي أنه قد يحدث تشوه للقدم في حالة عدم ضبط السكر في الدم لفترات طويلة مما يؤدي إلي حدوث إلتهاب في الأعصاب الطرفية.

وأوضح إن هناك ما يسمى بالقدم الشاركوت وهي إحدى مضاعفات القدم السكري والتي يحدث من خلالها سقوط وتحرك العظام من مكانها وتظهر باطن القدم من أسفل.