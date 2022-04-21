فيفي عبده: أنا فاتحة بيت 150 موسيقى .. "لو ضحكت لهم هيستهتروا".. فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إن الله منحها نعم كثيرة مثل حب الناس والنجاح والشهرة: "أنا في مكاني وبحاول أحافظ على مستوايا ودي حاجة مهمة لأي حد، ودايما بدعي ربنا أقوله اديني الصحة والعمر، واكمل مع ولادي وجمهوري اللي بحبه، لأن جمهوري عيلتي".



وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "انا مش قوية خالص، أنا باخد القوة لأن طول عمري بشتغل مع رجالة ورايا ، عندي 150 موسيقي بيشتغلوا معايا، يعني 150 بيت انا فاتحاهم، لو ضحكت لهم يستهتروا ولو اديتهم الوش البلاستيك خلاص".



وتابعت: "بتسند على ربنا ومعنديش حاجة تانية، وبتسند على دعاء الأم وحب الناس، وده اللي بعتبره الكنز، الناس بتدعي لي من غير ما أعرف مين دول، وممكن أتسند على الراجل لأنه عمود البيت، الراجل الحنون اللي يعرف قيمة الست".

