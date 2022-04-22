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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات من منزلك .. طرق إزالة اسمرار البشرة في أسرع وقت

صدى البلد

يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى تسمير البشرة ، ما يؤدي إلى اسمرار الجلد.

بينما يحب الكثير من الناس الحصول على الاسمرار ، يجب أن نعرف أنه من السهل الحصول على السمرة ولكن من الصعب إزالتها.

 على هذا النحو ، يجرب الناس العديد من العلاجات لإزالة الاسمرار ، وبعضهم يعملون على تبييض بشرتهم على الرغم من كونها ممارسة غير آمنة. 

يمكنك إزالة السمرة بمكونات يمكن العثور عليها بسهولة في المنزل. 

فيما يلي بعض العلاجات التي تصنعها بنفسك لإزالة الاسمرار  بشكل طبيعي ، بسهولة وأمان في المنزل. 

برتقال وعسل

مسحوق الكركم

مسحوق قشر البرتقال
والعسل

الطريقة

* تخلط المكونات جيداً لعمل عجينة وتوضع بالتساوي على الجلد. اتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم اشطفيه.
* "يحتوي البرتقال على هيسبيريدين ، وهو مركب ثبت أنه يقلل تصبغ الجلد .

 مسحوق الكركم ، في حد ذاته ، هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة التي ستمنحك بشرة أكثر صحة وأفضل مظهرًا.

جل الصبار والخيار

مكونات

جل الصبار
بالعسل والخيار

الطريقة

* امزجي الخيار لعمل عجينة. أضيفي العسل وهلام الصبار. 

اخلطي جيدا.
* يوضع بالكامل أو على المنطقة المدبوغة.

من المعروف أن جل الصبار والعسل يقللان من التصبغ بشكل فعال. 

 "اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة للحصول على نتائج مثالية".

 

عصير البطاطس والليمون 

عصير ليمون

عصير بطاطس

الطريقة

* تقطيع بعض البطاطس واستخراج اللب. أضيفي عصير الليمون إليها.

تحتوي البطاطس على مواد كيميائية نباتية تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة من  السطح. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب عصير الليمون تهيجًا عند وضعه على الجلد بالنسبة للبعض. ومن ثم ، قبل تطبيق المزيج ، تأكد من إجراء اختبار التصحيح. 

 

حليب و زعفران

مكونات

حليب (نصف كوب)
قليل من خيوط الزعفران

الطريقة

* ينقع الزعفران في اللبن لمدة ساعتين على الأقل. يصفى ويوضع الحليب. اشطفيه بعد 15-20 دقيقة.
* للحصول على نتائج فعالة ، استخدمي هذا مرة أو مرتين في الأسبوع.

الاسمرار ازالة الاسمرار نقص فيتامين يسبب اسمرار البشرة تفتيح البشرة إزالة السمرة

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