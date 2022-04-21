مسلسل انحراف الحلقة 21.. روجينا تعيش كابوسا ورانيا محمود ياسين تخطف طفلا

بدأت أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل انحراف، بعثور ضابط التحقيقات على سلسلة الدكتورة حور (روجينا) في موقع حادث قتل الدكتور أمير عادل (الفنان محمد عادل).

مسلسل انحراف

وترى الدكتورة حور في منامها كوابيس متفرقة، وتسترجع جرائم القتل التي ارتكبتها انتقاما من التي قتلتهم، بسبب بطشهم بآخرين في قضايا متفرقة، فتسترجع مشهد خنق سالم (الفنان عبد العزيز مخيون) بعدما لفق لشقيته (سميحة أيوب) تهمة قتل ابنه وهو لم يمت في الحقيقة، ما تسبب في اعدام الأخيرة ظلما.

مسلسل انحراف

وتتذكر حور أيضا مشهد قتل فوزية (الفنانة لوسي) بعد صعق الأخيرة بالكهرباء، ومشهد قتل المذيع آسر المفتي (الفنان محمد كيلاني) بعد اغراقه في حمام السباحة، وتختتم الكابوس بمشهد شنق الدكتور أمير عادل، بعدما اعطته مخدر في العصير، لكنه تمكن من قطع سلسلة حور قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتقع حور في خطأ حينما ظهرت ملابسها وشنطتها أمام الكاميرا.

مسلسل انحراف

وتفيق حور على كابوس، ويقوم زوجها الضابط شريف (الفنان أحمد صفوت) بتهدئتها، وتعود للنوم مجددا.

مسلسل انحراف

ويتم القبض على شهد (الفنانة سما إبراهيم) لاتهامها في قتل الدكتور أمير عادل، لكن شهادة جيرانها تبرأها من التهمة، بعدما أكد الجيران أن شهد كانت متواجدة في منزلها خلال وقت وقوع الجريمة.

مسلسل انحراف

وتقوم سناء (الفنانة رانيا محمود ياسين) بخطف طفل من منتزه للأطفال، بسبب اضطرابها النفسي، وظنها أن هذا الطفل هو ابنها، الذي توفي منذ عام.

مسلسل انحراف

ويتم القبض على سناء، وتتوجه عبير (ويزو) مساعدة الدكتورة حور إلى القسم بعدما وجدوا كارت الدكتورة حور في شنطة سناء، وتتوجه الاخيرة إلى قسم الشرطة، وتتحدث للضابط وسناء وتختتم أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل انحراف.

مسلسل انحراف

مسلسل انحراف

مسلسل انحراف

مسلسل انحراف

مواعيد عرض مسلسل انحراف

ويعرض يعرض مسلسل انحراف عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، ويعاد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا، والثانية والنصف ظهرا.

كما يعرض مسلسل انحراف، عبر قناة النهار العامة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا، ويعاد في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، والتاسعة والنصف صباحا.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.