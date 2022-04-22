ون بلس تطرح هاتف OnePlus Ace.. بهذه المميزات

أضافت شركة ون بلس، هاتف جديد قوي هو الأول من نوعه في سلسلة Ace الجديدة، والذي يتمتع بمجموعة من الخصائص والإمكانيات يعد أبرزها شحن سريع بقوة 150 وات.

وبحسب ما ذكره موقع GSMArena التقني، يتميز هاتف ون بلس OnePlus Ace الجديد، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض + FullHD، وتتمتع بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

مميزات هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace

وتتمتع شاشة هاتف OnePlus Ace، بأقصى سطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، وتعمل مع تقنية ”+HDR10“، وتتضمن طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

وزودت ون بلس هاتف OnePlus Ace الجديد، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصل مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وعلى صعيد الأداء، يعمل هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace بمعالج قوي من نوع Dimensity 8100 من إنتاج شركة ميدياتيك، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن مع بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace

أما من حيث الشحن، فقد تم تجهيز هاتف OnePlus Ace بتقنية البطارية المزدوجة يبلغ إجمالي سعتها 4500 مللي أمبير، وبفضل ميزة الشحن السريع بقدرة 150 وات، وفقا لمعيار SuperVOOC، سيكتمل شحن الهاتف الذكي بالكامل في 10 دقائق فقط.

ونظرا للضغط الهائل الذي تتعرض له البطاريتان، فقد زودت ون بلس الهاتف بالعديد من إجراءات حماية البطارية التي تنظم الحرارة وتدعي أن الهاتف يجب أن يحتفظ بأكثر من 80٪ من سعة البطارية بعد 1600 دورة شحن كاملة، ويعمل OnePlus Ace بواجهة المستخدم ColorOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace



وسيكون هاتف OnePlus Ace متاحًا باللونين الأسود والأزرق، وسيتم بيع الطراز الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر حوالي 388 دولار (أي ما يعادل 7200 جنية مصرى)، وستوفر ون بلس الهاتف للبيع في الصين اعتبارا من 26 أبريل، ومن المتوقع أن يظهر OnePlus Ace لأول مرة دوليا في الهند، باسم OnePlus 10R في 28 أبريل.