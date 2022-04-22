عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ون بلس تطرح هاتف OnePlus Ace.. بهذه المميزات

هاتف ون بلس الجديد
هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace

أضافت شركة ون بلس، هاتف جديد قوي هو الأول من نوعه في سلسلة Ace الجديدة، والذي يتمتع بمجموعة من الخصائص والإمكانيات يعد أبرزها شحن سريع بقوة 150 وات.

وبحسب ما ذكره موقع GSMArena التقني، يتميز هاتف ون بلس OnePlus Ace الجديد، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض + FullHD، وتتمتع بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

 

ون بلس تكشف عن هاتف رائد بمميزات فائقة وسعر باهظ

«ون بلس» تطلق هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة.. إليك مميزات Nord CE 2 5G

 

مميزات هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace

وتتمتع شاشة هاتف OnePlus Ace، بأقصى سطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، وتعمل مع تقنية ”+HDR10“، وتتضمن طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

وزودت ون بلس هاتف OnePlus Ace الجديد، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصل مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8  ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2  ميجابكسل، وكاميرا أمامية للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بدقة  16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وعلى صعيد الأداء، يعمل هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace بمعالج قوي من نوع Dimensity 8100 من إنتاج شركة ميدياتيك، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن مع بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace

أما من حيث الشحن، فقد تم تجهيز هاتف OnePlus Ace بتقنية البطارية المزدوجة يبلغ إجمالي سعتها 4500 مللي أمبير، وبفضل ميزة الشحن السريع بقدرة 150 وات، وفقا لمعيار SuperVOOC، سيكتمل شحن الهاتف الذكي بالكامل في 10 دقائق فقط.

ونظرا للضغط الهائل الذي تتعرض له البطاريتان، فقد زودت ون بلس الهاتف بالعديد من إجراءات حماية البطارية التي تنظم الحرارة وتدعي أن الهاتف يجب أن يحتفظ بأكثر من 80٪ من سعة البطارية بعد 1600 دورة شحن كاملة، ويعمل OnePlus Ace بواجهة المستخدم ColorOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace


وسيكون هاتف OnePlus Ace متاحًا باللونين الأسود والأزرق، وسيتم بيع الطراز الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر حوالي 388 دولار (أي ما يعادل 7200 جنية مصرى)، وستوفر ون بلس الهاتف للبيع في الصين اعتبارا من 26 أبريل، ومن المتوقع أن يظهر OnePlus Ace لأول مرة دوليا في الهند، باسم OnePlus 10R في 28 أبريل.

هاتف ون بلس الجديد OnePlus Ace
ون بلس هاتف جديد سلسلة Ace OnePlus Ace هاتف ون بلس Ace مميزات هاتف ون بلس الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

موضوعات متعلقة

شاومي تطلق هاتفها الجديد Xiaomi Civi 1S.. تعرف على المواصفات والسعر

Redmi 10 Power.. هاتف جديد من شاومي بمواصفات ممتازة وتكلفة منخفضة

ريلمي تكشف عن أحدث إصدارات سلسلة Realme Q5

سعر ومواصفات Galaxy M53.. وحش سامسونج الجديد

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل وحتى 12 مايو

تعديل مميز يحول الصغيرة "سمارت فور تو" لاحد وحوش الطرق الوعرة |صور

أعمال ليلة القدر مفاتيح الجنان .. أدركها في هذه الساعة

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة 8 مايو المقبل

الجيش اليمني: تصعيد حوثي على مختلف الجبهات استمرارا لخروقات الهدنة

انفجار محول كهرباء بقرية الحصص بالدقهلية ومصرع وإصابة أربعة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

فيديو

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ