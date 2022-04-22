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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابلو حسن الرداد يتحول إلى لعبة

صدى البلد

بعد انتهاء تصوير مسلسل بابلو للفنان حسن رداد منذ يومين فوجيء الرداد بأن شخصية بابلو تحولت إلى لعبة.

وانتشر هاشتاج بابلو اوعي تقابله والعديد من الجمل الخاصه بشخصيه بابلو والتي انتشرت بين الشباب في المناطق الشعبيه.
 

وكان قد احتفل أبطال وصناع مسلسل بابلو بانتهاء تصوير المسلسل، وتواجد كل من الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد، مصطفى فهمي، وسط أجواء من الفرحة بالنجاح الذي حققه العمل.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

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دارين حداد تنشر صورة من كواليس مسلسل "بابلو"

وحرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناة أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناة على حق عرض المسلسل ، بالإضافة إلى منصة viu .

سلوي عثمان محمود حجازي أروى جودة الفنان حسن الرداد القنوات الفضائية

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