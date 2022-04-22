مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث سير بطرق الغربية

لقي ٣ أشخاص مصرعهم فيما أصيب ٣ آخرين اثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل انفجر اطارها الخلفي فإصطدم بها ميكروباص وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى .



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الغربية بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق طنطا -كفر الزيات انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من خلال المعاينة والتحريات انفجار إطار سيارة نقل مما أدى إلى اصطدام سيارة ميكروباص بها ليلقي ٣ حتفهم ف الحال مقيمين بتلا بمحافظة المنوفية ويصاب ٣ آخرين مقيمين بمدينة طنطا ويتم نقلهم المستشفى .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .