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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث سير بطرق الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي ٣ أشخاص مصرعهم فيما أصيب ٣ آخرين اثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل انفجر اطارها الخلفي فإصطدم بها ميكروباص وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى . 

الانتهاء من مشروع ترميم جامع عبد الله عاصي بمدينة المحلة بمحافظة الغربية


تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الغربية بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق طنطا -كفر الزيات  انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من خلال المعاينة والتحريات انفجار إطار سيارة نقل  مما أدى إلى اصطدام سيارة ميكروباص بها ليلقي ٣ حتفهم ف الحال مقيمين بتلا بمحافظة المنوفية ويصاب ٣ آخرين مقيمين بمدينة طنطا ويتم نقلهم المستشفى . 

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير مبنى الديوان العام الغربي


 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

 

محافظة الغربية تصادم المستشفى طنطا كفر الزيات مصرع اصابة حادث إدارة البحث الجنائى إصطدام سيارة ميكروباص

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