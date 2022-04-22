فضل ليلة القدر ولماذا سميت بهذا الاسم؟

فضل ليلة القدر، تعتبر ليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر، فهي أعظم ليالي رمضان ، وفيها أمر الله سبحانه سيدنا جبريل، بإنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى مكان في السماء الدنيا يسمى "بيت العزة" ومن بيت العزة نزل القرآن مفرقا على حسب الأسباب والحوادث، وأول ما نزل منه خمس آيات من سورة العلق في غد تلك الليلة الطيبة.

فضل ليلة القدر

ومن عظيم فضل ليلة القدر في الإسلام، أن سورة من كتاب الله عزوجل، حملت اسم ليلة القدر، فقال تعالى في سورة القدر "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ".



وقت ليلة القدر

أمرنا رسول الله أن نتحرى ليلة القدر ، في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فقال في حديثه الشريف "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان" وأرجح ما ذهب إليه العلماء أنها ليلة السابع والعشرين.

لماذا سميت بليلة القدر؟

سميت ليلة القدر بهذا الاسم لقدرها وشرفها ، أو لما يكتب فيها من أقدار العام الجديد، وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأنها تضيق الملائكة فيها، فقد يأتي القدر بمعنى الضيق، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله".

ماذا نقول في ليلة القدر ؟

علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في ليلة القدر ، فعن عائشة رضى الله عنها ، قالت "قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".



أعمال ليلة القدر

على المسلم أن يبادر ويغتنم ليلة القدر بالإكثار من العبادة والذكر والاستغفار والصدقة والقيام وصلة الأرحام ولتكن صلاته بخشوع وقرائته للقرآن بتدبر وحضور ثلب وسكون جوارح، ولا يفتر لسانه من دعاء الله فالسعيد من وفق للقيام والعبادة في هذه الليلة، فقال النبي "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".



علامات ليلة القدر

من علامات ليلة القدر ، صفاء السماء وسطوع النور من الشمس، وطمأنينة القلب، وانشراح صدر المؤمن، وسكون الرياح.

علامات بعد ليلة القدر

ومن العلامات التي تظهر بعد ليلة القدر، منها، أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع ، ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب ، رضى الله عنه أنه قال "أخبرنا رسول الله أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".