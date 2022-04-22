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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل خطر ضبط بحوزته 130 جرام هيروين في الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

قررت نيابة الغردقة حبس مسجل خطر٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه بـ 130 جرام هيروين و30 جرام شابو في الغردقة .

كان مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة قد تمكن من ضبط مسجل سبق ضبطه بقضايا مخدرات وبحوزته 130 جرام هيروين، و30 جراما من الشابو المخدر، بمدخل مدينة الغردقة بكمين الأحياء شمالي المدينة قبل ترويجها على عملائه بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالغردقة برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس المكتب، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث إن المتهم مسجل وسبق ضبطه بقضايا تجارة مخدرات، وبتتبع المتهم تم إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات قبل توزيعها على عملائه، كما تم ضبط سيارة ملاكي وهاتف محمول ومبلغ مالي بحوزة المتهم.. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الغردقة مسجل خطر نيابة الغردقة مكافحة المخدرات تجارة مخدرات مدينة الغردقة

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