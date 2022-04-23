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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحلى من أوروبا.. 50 صورة ترصد جمال ممشى أهل مصر الساحر| شاهد

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

حول ممشى أهل مصر بعد افتتاحه في أحضان النيل ، القاهرة إلى تحفة جمالية تضاهي جمال وروعة المدن الأوروبية.

وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، والممتدة من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو والتى حولت المنطقة تحفة جمالية تليق باسم العاصمة وتاريخها يوم 18 مارس الماضي.

ويجري  جار العمل في المرحلة الثانية من المشروع والتى  بدأت في أكتوبر من العام الماضي 2021 بطول 3.2 كيلو متر.

و تتكون المرحلة الثالثة من منطقتين الأولى تبدأ من كوبري تحيا مصر وحتى كوبري الساحل والثانية من كوبري قصر النيل وحتى كوبري قصر العيني.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، والممتدة من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو:

1-طولها 1.8 كيلو متر

2-تبدأ من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو

3-تضم  235 شجرة إضافة إلى 62 نخلة

4-مساحات خضراء تصل إلى 3100 متر مربع

5-يشمل نوافير مياه مع وحدات إضاءة وبرجولات

6-تشمل  19 مبنى منها 56 محلا تجاريا،و5 كافتيريات و5 مطاعم

7-توفير  مناطق انتظار السيارات من خلال مستوى منخفض تشمل إنشاء 3 جراجات تسع 180 سيارة

8-مراعاة احتياجات ذوي الهمم وتوفير منازل ومطالع لهم


9- إنشاء مسار موازي لنهر النيل وذلك بمتوسط عرض 6.5 متر

10- تضم 3 مدرجات ويتسع كل مدرج لـ1200 فرد، إضافة إلى مسرح يتسع لـ772 فردا

 

وفيما يلي يرصد صدى البلد الممشى في الصور الجمالية التالية … 

ممشى أهل مصر (1)
ممشى أهل مصر (1)
ممشى أهل مصر (2)
ممشى أهل مصر (2)
ممشى أهل مصر (3)
ممشى أهل مصر (3)
ممشى أهل مصر (4)
ممشى أهل مصر (4)
ممشى أهل مصر (5)
ممشى أهل مصر (5)
ممشى أهل مصر (6)
ممشى أهل مصر (6)
ممشى أهل مصر (7)
ممشى أهل مصر (7)
ممشى أهل مصر (8)
ممشى أهل مصر (8)
ممشى أهل مصر (9)
ممشى أهل مصر (9)
ممشى أهل مصر (10)
ممشى أهل مصر (10)
ممشى أهل مصر (11)
ممشى أهل مصر (11)
ممشى أهل مصر (12)
ممشى أهل مصر (12)
ممشى أهل مصر (13)
ممشى أهل مصر (13)
ممشى أهل مصر (14)
ممشى أهل مصر (14)
ممشى أهل مصر (15)
ممشى أهل مصر (15)
ممشى أهل مصر (16)
ممشى أهل مصر (16)
ممشى أهل مصر (17)
ممشى أهل مصر (17)
ممشى أهل مصر (18)
ممشى أهل مصر (18)
ممشى أهل مصر (19)
ممشى أهل مصر (19)
ممشى أهل مصر (20)
ممشى أهل مصر (20)
ممشى أهل مصر (21)
ممشى أهل مصر (21)
ممشى أهل مصر (22)
ممشى أهل مصر (22)
ممشى أهل مصر (23)
ممشى أهل مصر (23)
ممشى أهل مصر (24)
ممشى أهل مصر (24)
ممشى أهل مصر (25)
ممشى أهل مصر (25)
ممشى أهل مصر (26)
ممشى أهل مصر (26)
ممشى أهل مصر (27)
ممشى أهل مصر (27)
ممشى أهل مصر (28)
ممشى أهل مصر (28)
ممشى أهل مصر (29)
ممشى أهل مصر (29)
ممشى أهل مصر (30)
ممشى أهل مصر (30)
ممشى أهل مصر (31)
ممشى أهل مصر (31)
ممشى أهل مصر (32)
ممشى أهل مصر (32)
ممشى أهل مصر (33)
ممشى أهل مصر (33)
ممشى أهل مصر (34)
ممشى أهل مصر (34)
ممشى أهل مصر (35)
ممشى أهل مصر (35)
ممشى أهل مصر (36)
ممشى أهل مصر (36)
ممشى أهل مصر (37)
ممشى أهل مصر (37)
ممشى أهل مصر (38)
ممشى أهل مصر (38)
ممشى أهل مصر (39)
ممشى أهل مصر (39)
ممشى أهل مصر (40)
ممشى أهل مصر (40)
ممشى أهل مصر (41)
ممشى أهل مصر (41)
ممشى أهل مصر (42)
ممشى أهل مصر (42)
ممشى أهل مصر (43)
ممشى أهل مصر (43)
ممشى أهل مصر (44)
ممشى أهل مصر (44)
ممشى أهل مصر (45)
ممشى أهل مصر (45)
ممشى أهل مصر (46)
ممشى أهل مصر (46)
ممشى أهل مصر (47)
ممشى أهل مصر (47)
ممشى أهل مصر (48)
ممشى أهل مصر (48)
ممشى أهل مصر (49)
ممشى أهل مصر (49)
ممشى أهل مصر (50)
ممشى أهل مصر (50)
ممشى أهل مصر (51)
ممشى أهل مصر (51)
ممشى أهل مصر (52)
ممشى أهل مصر (52)
ممشى أهل مصر (53)
ممشى أهل مصر (53)
ممشى أهل مصر (54)
ممشى أهل مصر (54)
ممشى أهل مصر (55)
ممشى أهل مصر (55)
ممشى أهل مصر (56)
ممشى أهل مصر (56)
ممشى أهل مصر القاهرة المدن الاوروبية كوبري إمبابة جمال ممشى أهل مصر

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