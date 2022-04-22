الجماهير تحتفل بعودة محمد صلاح للتهديف.. ننتظر منك المزيد



عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول للتوهج من جديد بعدما أبدع وتألق أمام مانشستر يونايتد في القمة التي جمعتهما، الثلاثاء الماضي، بمسابقة الدوري الإنجليزي.



احتفل العديد من عشاق ليفربول بشكل عام و عشاق محمد صلاح بشكل خاص بعودة الفرعون المصري محمد صلاح للتهديف بعد احرازة لهدفين في مرمى مانشستر يونايتد بعد صيام عن التهديف.

رصدت عدسة "صدي البلد" ردود فعل عدد من الجماهير بعد عودة النجم المصري محمد صلاح للتهديف.



فى البداية قال احمد : عودة صلاح للتهديف أمر طبيعي و ارجو ان يبتعد عنه المحبطون



بينما قال أمير : محمد صلاح عاد لممارسة هوايته المفضلة فى هز شباك أندية الدوري الإنجليزي بعد الخروج من صدمة اخفاق منتخب مصر فى الصعود لكأس العالم.



و اضاف عادل : ان من ينتقد صلاح يظن ان ما يفعلة سهل و هذا شئ ظالم و هم من يجب ان يطلق عليهم اعداء النجاح.



وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز كاسح للريدز على مان يونايتد بنتيجة 4-0، سجل صلاح ثنائية وصنع أول أهداف اللقاء.





