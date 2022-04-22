دكاترة الجنة.. سرادق عزاء للأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الإسماعيلية بدمياط

محافظة دمياط

أقام أهالي قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، سرادق عزاء للرجال وآخر للنساء، لتلقى العزاء فى الأشقاء الثلاثة أبناء القرية، الذين لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارتهم بناحية ترعة الجلبانة على طريق العريش الإسماعيلية، أمس الأول.

وبدأ العديد من الاهالى يتواجدون على السرادق لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم الأشقاء الثلاثة ، كما توافد العديد من المواطنين من القري المجاورة لتقديم واجب العزاء

كما أرسلت مديرية الأوقاف بدمياط وفدا من الأئمة والوعاظ انتقل إلى القرية لتقديم واجب العزاء ورافقه عدد من رجال المجتمع المدنى بدمياط.

كان قد لقي ثلاثة أشقاء بكليتى الطب والصيدلة من قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.

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