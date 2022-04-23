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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تتوقف عن قبول طلبات الشراء على لسيارة موستنج ماخ E موديل 2022.. صور

فورد تتوقف عن قبول
فورد تتوقف عن قبول طلبات الشراء على لسيارة موستنج ماخ E

كشفت شركة فورد الامريكية عن توقفها عن قبول طلبات حجز وشراء جميع إصدارات سيارة موستنج ماخ E موديل 2022 بعد ستة أسابيع فقط من إغلاق دفاتر الطلبات للإصدارات الأكثر شهرة من السيارة الكهربائية الجديدة.

 

فتحت شركة فورد في وقت سابق الطلب على سيارات موستنج ماخ E في إصدارات سليكت وجي تي وبريميوم وكاليفورنيا روت 1، وأوقفت في البداية طلبات الشراء على بريميوم وكاليفورنيا روت 1، ولم تذكر الشركة سبب عدم قبول الطلبات الجديدة بعد الآن لكن يبدو أنها قررت تحويل تركيزها إلى موديل 2023.

فورد تتوقف عن قبول طلبات الشراء على لسيارة موستنج ماخ E موديل 2022

وبسبب إغلاق دفاتر الطلبات على سيارة موستنج ماخ E في الوقت الحالي، من الممكن أن يبحث بعض المستهلكين عن بدائل متاحة حالياً، بما في ذلك سيارات هيونداي أيونيك 5 وكيا EV6وتيسلا موديل Y، في حين ستعوض فورد فترة الركود الماضية في إنتاج سيارتها الكهربائية بتعزيز الإنتاج.

 

تقول فورد في رسالة عبر موقعها على الإنترنت "نظراً لارتفاع الطلب، لم يعد موديل العام الحالي متاحاً للطلب المسبق، وقد يكون المخزون المحدود متاحاً لدى تجار مختارين، اتصل بالوكيل القريب منك لمزيد من المعلومات"، في حين لا تتوفر تفاصيل حول موديل 2023 حتى الآن، بما في ذلك التحديثات التي يُمكن أن تحصل عليها أو موعد تدشينها.

فورد تتوقف عن قبول طلبات الشراء على لسيارة موستنج ماخ E موديل 2022

قال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، أن شركة صناعة السيارات كانت تكافح من أجل مواكبة الطلب الهائل على السيارة الكهربائية، وتخطط لبناء 200 ألف نسخة خلال عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد سيارات ماخ E التي تم بناؤها في 2021.

 

تستعد فورد للإطلاق الرسمي لـ اف 150 لايتنينج في 26 أبريل، ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذا التاريخ يشير إلى بدء الإنتاج أو بدء تسليم العملاء، لكن في كلتا الحالتين، فإن اف 150 لايتنينج ستكون نجاحاً قوياً للشركة هي الأخرى.

فورد تتوقف عن قبول طلبات الشراء على لسيارة موستنج ماخ E موديل 2022
فورد موستنج ماخ E سيارات السيارة الكهربائية كاليفورنيا

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