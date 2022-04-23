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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا في السوق المصري.. صور

القائمة الكاملة
القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا في السوق المصري

تقدم العلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا مجموعة مميزة ومتنوعة من الطرازات المختلفة داخل السوق المصري، وشهدت سيارات  كيا موديل 2022 زيادة في الأسعار خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري، واختلفت تلك الزيادات حسب نوع الطراز.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار هيونداي موديل 2022 بالسوق المصري.

 القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا في السوق المصري

سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022

تأتي سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بمحرك بسعة 1600 سي سي يولد قوة تصل الى 130 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 11.6 ثانية.

 

أسعار سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022

اتوماتيك  LX FO 2022 بسعر389,900  جنيه.

اتوماتيك  EX CAM 2022  CC بسعر 419,900  جنيه.

اتوماتيك   HIGHLINE 2022 بسعر439,900  جنيه.

اتوماتيك TOPLINE 2022  1600 CC بسعر 479,900 جنيه.

 القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا في السوق المصري

سيارة كيا سبورتاج موديل 2022

جاءت سيارة سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمحرك بسعة 1600 سي سي يولد قوة تصل الى 140 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 161 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 11.1 ثوان.

 

سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2022

اتوماتيك   LX CAM 2022بسعر494,900  جنيه.

اتوماتيك   TOPLINE+ 2021بسعر CC529,900  جنيه.

اتوماتيك   LX FO PLUS 2022 بسعر544,900  جنيه.

اتوماتيكHIGHLINE PLUS 2022  بسعر 584,900  جنيه.

اتوماتيك TOPLINE PLUS 2022بسعر629,900   جنيه.

اتوماتيك / TOPLINE PLUS + BLACK EDITION 2022 بسعر 639,900 جنيه.

 القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا في السوق المصري

سيارة كيا اكسيد موديل 2022

تعتمد سيارة كيا اكسيد موديل 2022 على محرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 160 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 253 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثوان.

 

اسعار سيارة كيا اكسيد موديل 2022

اتوماتيك  HIGHLINE 2022 بسعر 439,900 جنيه

اتوماتيك / TOP LINE 2022  بسعر 479,900 جنيه

 القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا في السوق المصري

سيارة كيا سورينتو موديل 2021

تتوفر سيارة كيا سورينتو موديل 2022 بمحرك بسعة 3500 سي سي يولد قوة تصل الى 280 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 343 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر/ساعة بينما يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.8 ثانية.

 

أسعار سيارة كيا سورينتو موديل

A/T / PREMIUM 2021  بسعر 549,900  جنيه

اتوماتيك   LUXURY 2021 بسعر649,900  جنيه

اتوماتيك / EXCLUSIVE 2021 بسعر 749,900 جنيه

 

جراند سيراتو كيا كيا اكسيد سبورتاج كيا سبورتاج

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