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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

محافظ الأقصر المستشار
محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

 

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وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم  بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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