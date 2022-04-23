امرأة تتزوج وتغني.. أيمن سلامة: صباح ليست نموذجًا لعمل فني ..فيديو

أكد السيناريست أيمن سلامة، إن كتاباته رواياته الفنية لكل النجمات من منطلق فني، مضيفًا:" كتبت رواياتي لكل النجمات بما يرضى الله".

وكشف أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، حقيقة سرقة مسلسل "الشحرورة" منه،قائلًا:"جلست مع الراحلة صباح، ولكن اكتشفت أنها لا تستوعب مسلسل وليست النموذج الذي يمكن تقديمه في عمل فني.. فهي مجرد سيدة تتزوج رجال وبتغني".

الفنانة ياسمين صبري

كما كشف كواليس تعاونه مع الفنانة ياسمين صبري، مشيرًا إلى أن تعاونهما الفني لم يستمر حيث فسخت العقد بشكل ودي قبل استمرار التعاون الفني،وكان ذلك في عام 2016.