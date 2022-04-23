السيناريست أيمن سلامة: أكتر واحدة ارتحت معاها "ريهام حجاج".. فيديو

قال السيناريست أيمن سلامة، إنه تربطه علاقة صداقة وأخوة قوية مع الفنانة ريهام حجاج، مضيفًا:"أنضف وأجمل وأطيب واحدة اشتغلت معاها، وهي أخت وصديقة عزيزة جدًا، وفوق الوصف.. منتهى الهدوء والجمال، وأكتر واحدة ارتحت معاها".

وأضاف أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه لا يعلم سر الهجوم على ريهام حجاج.

لجان إلكترونية

مشيرًا إلى أن هناك لجانا إلكترونية، والبعض أخبره أن هناك من دفع أموالا مقابل أن يتعرض هو وريهام حجاج للشتاؤم على السوشيال ميديا.



وأشار السيناريست أيمن سلامة،:" تعرضنا لمافيا وحرب شرسة على السوشيال ميديا".