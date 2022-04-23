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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استضافت السبكي ضدي | أيمن سلامة: إيناس الدغيدي "ظالمة".. فيديو

السيناريست أيمن
السيناريست أيمن سلامة

هاجم السيناريست أيمن سلامة، المخرجة إيناس الدغيدي، قائلًا:" ظالمة.. هاجمتني  واستضافت المنتج أحمد السبكي ضدي، رغم أن عمرنا ما التقينا، ومفيش أي علاقة بيننا".

 وقال أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، لا يمكن له أن يعمل مع محمد سامي مجددا، ولن يقبل بعمل مع الفنانة إيناس الدغيدي إطلاقًا.

السيناريست أيمن سلامة: أكتر واحدة ارتحت معاها "ريهام حجاج".. فيديو
 

قال السيناريست أيمن سلامة، إنه تربطه علاقة صداقة وأخوة قوية مع الفنانة ريهام حجاج، مضيفًا:"أنضف وأجمل وأطيب واحدة اشتغلت معاها، وهي أخت وصديقة عزيزة جدًا، وفوق الوصف.. منتهى الهدوء والجمال، وأكتر واحدة ارتحت معاها".

وأضاف أيمن سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه لا يعلم سر الهجوم على ريهام حجاج، مشيرًاإلى أن هناك لجان إلكترونية، والبعض اخبره أن هناك من دفع أموال مقابل أن يتعرض هو وريهام حجاج للشتائم على السوشيال ميديا.
 

واشار السيناريست أيمن سلامة،:" تعرضنا لمافيا وحرب شرسة على السوشيال ميديا".

الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج بسمة وهبة محمد سامى أحمد السبكي ايناس الدغيدى الاعلاميه بسمة وهبة المنتج أحمد السبكي برنامج العرافة

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