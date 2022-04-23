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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تحقق إنجازا غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000 سيارة من هوركان.. صور

لامبورجيني تحقق إنجاز
لامبورجيني تحقق إنجاز غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000

صنعت شركة السيارات الإيطالية الفاخرة من سيارة Gallardo 10 خلال سنوات الإنتاج من 2003 حتى 2013 ما مجموعه 14.022 سيارة، ولكن الشركة احتاجت الشركة إلى خمس سنوات فقط لتصل إلى هذا الرقم مع سيارة هوراكان، التي تحتفل الآن بإنجاز هام، حيث يعتبر طراز هوركان (STO) Super Trofeo Omologata المطلي باللون الرمادي والمتجه إلى عميل من إمارة موناكو هوالنموذج رقم 20000 للسيارة الخارقة المزودة بمحرك V10 ذو السحب الطبيعي.

لامبورجيني تحقق إنجاز غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000 سيارة من هوركان

تعتبر STO واحدة من اثني عشر (12) نسخة للطريق من Lambo "baby"، والتي أنتجت أيضًا ثلاثة مشتقات منها، والإصدار 13th street-legalفي طريقه حيث سيتم الكشف عن Sterrato لجميع التضاريس في الأشهر المقبلة، وستكون السيارة الخارقة عالية الركوب آخر آلة بمحرك V10من العلامة التجارية الإيطالية بدون كهرباء، وسيتبع Tecnica الذي تم طرحه مؤخرًا.

لامبورجيني تحقق إنجاز غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000 سيارة من هوركان

ألقت لامبورجيني نظرة فاحصة على الأرقام واكتشفت أن 71 بالمائة من مشتري هوراكان اختاروا الكوبيه، وكان السوق الرئيسي للنموذج في هذه السنوات الثماني هو الولايات المتحدة بنسبة 32 في المائة من عمليات التسليم ، تليها المملكة المتحدة والصين، وعلى الرغم من دخولها لفترة طويلة في السن ، تظل الآلة ذات المحرك المتوسط ​​مرغوبة كما كانت دائمًا، حيث كان عام 2021 أفضل أعوامها، حيث تم بيع 2586 سيارة.

لامبورجيني تحقق إنجاز غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000 سيارة من هوركان

كما هو الحال ، فإن هوراكان هي أشهر لامبورجيني على الإطلاق ومع ذلك كانت مسألة وقت فقط قبل أن يطيح بها Urus في عام 2021 ، حيث تم تجميع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات رقم 15000 ، بعد ثلاث سنوات فقط من دخولها حيز الإنتاج.

لامبورجيني تحقق إنجاز غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000 سيارة من هوركان

من غير الواضح ما إذا كانت سيارة Sterrato الوعرة ستحدد نهاية خط Huracan أم أنه سيكون هناك اختلافات هجينة مستقبلية للسيارة الفائقة، وستقوم الشركة بإنتاج 20 سيارة اخرى من طراز هوراكان كانت في طريقها إلى العملاء، ولكنهم لقو حتفهم في وقت سابق من هذا العام على متن السفينة فيليسيتي آيس عندما اشتعلت النيران في سفينة الشحن قبل أن تنتهي في قاع المحيط الأطلسي.

 

بسبب نفس الحادث الناري تعيد لامبورجيني إنتاج أفينتادور من خلال صنع 15 نموذجًا إضافيًا من Ultimae بالإضافة إلى ذلك سيتعين بناء 50 سيارة أوروس إضافية، وعند الحديث عن Super SUV ، ستحصل على نسختين في الشهر المقبل كطرازات ICE النهائية فقط.

لامبورجيني تحقق إنجاز غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000 سيارة من هوركان

اعتبارًا من عام 2023 ستكون جميع المنتجات التي ستطلقها لامبورجيني هجينة، والبداية ستكون من استبدال أفينتادور، ومن المقرر أن تهبط السيارة الكهربائية الأولى على الإطلاق في عام 2028، ربما كسيارة كروس أوفر، ومن غير الواضح ما إذا كانت سيارة ستيراتو القوية ستمثل نهاية خط سيارة هوراكان أم أنه سيكون هناك اختلافات هجينة مستقبلية من سيارة لامبورجيني الفائقة.

لامبورجيني تحقق إنجاز غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000 سيارة من هوركان
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