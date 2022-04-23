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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مبروك للنادي الأهلي وحكم المباراة ظلمنا.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى،  النادي الأهلي وجماهيره بالتأهل لـ نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد  الفوز على الرجاء المغربي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "مبروك للنادي الأهلي والمباراة كانت صعبة لكن رجالة الاهلي كان لديهم هدف واحد وهو تحقيق الفوز والصعود لنصف النهائي".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الأهلي يصل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ونادي وفاق سطيف صعب وليس فريقا سهلا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "النادي الأهلي كان من الممكن أن يفوز بالأمس على الرجاء بثلاثية وكان هناك فرصا كثيرة".

وختم الإعلامي أحمد موسى: "كان من المفترض أن تعاد ضربة جزاء النادي الأهلي لأن كل لاعبي الرجاء دخلوا منطقة الجزاء قبل أن يسدد الركلة "، مضيفا: "حكم المباراة ظلم الأهلي لكن ربنا كريم".

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