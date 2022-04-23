أحمد موسى: مبروك للنادي الأهلي وحكم المباراة ظلمنا.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي وجماهيره بالتأهل لـ نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "مبروك للنادي الأهلي والمباراة كانت صعبة لكن رجالة الاهلي كان لديهم هدف واحد وهو تحقيق الفوز والصعود لنصف النهائي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الأهلي يصل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ونادي وفاق سطيف صعب وليس فريقا سهلا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "النادي الأهلي كان من الممكن أن يفوز بالأمس على الرجاء بثلاثية وكان هناك فرصا كثيرة".

وختم الإعلامي أحمد موسى: "كان من المفترض أن تعاد ضربة جزاء النادي الأهلي لأن كل لاعبي الرجاء دخلوا منطقة الجزاء قبل أن يسدد الركلة "، مضيفا: "حكم المباراة ظلم الأهلي لكن ربنا كريم".