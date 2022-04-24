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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أمراض القلب والسرطان .. فيروس كورونا ثالث سبب للوفيات في أمريكا

وفيات كورونا
وفيات كورونا

أظهرت دراسة جديدة، أن فيروس كوفيد -19 كان ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي في عام 2021 ، مع ارتفاع معدلات الوفيات لمعظم الفئات العمرية.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، أظهرت الدراسة التي أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن كوفيد -19، كان السبب الأساسي في وفاة 460513 شخص في الولايات المتحدة العام الماضي ، بزيادة تصل إلى 20٪ مقارنة بعام 2020.

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وحلل الباحثون البيانات المدونة في شهادات الوفاة بالولايات المتحدة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي. ووجدوا أن عام 2021 شهد أعلى معدل وفيات إجمالي منذ عام 2003 ، حيث كان مرض القلب والسرطان السبب الأول والثاني للوفاة على التوالي.

ووجد التقرير أن معدل الوفيات الإجمالي، كان الأدنى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا ، والأعلى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 عاما وما فوق، وهو اتجاه مشابه لعام 2020. حيث بلغت الوفيات ذروتها في الفترة من شهر يناير حتى شهر سبتمبر.

وأظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن كوفيد -19، ارتبط بـ 111.4 لكل 100 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة في عام 2021 ، مقارنة بـ 93.2 لكل 100 ألف حالة وفاة في عام 2020. كانت معدلات وفيات كوفيد-19هي الأدنى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 4 سنوات و 5 إلى 14 سنة.

في حين أن معدلات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا كانت الأعلى بالنسبة لأولئك الذين يبلغون من العمر 85 عامًا فما فوق في عام 2021 ، فقد انخفضت هذه المعدلات عن عام 2020. وأظهرت البيانات أن هناك 94884 حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد-19 العام الماضي بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 85 عامًا فما فوق مقارنة بـ 122707 في عام 2020.

ووجد الباحثون أن الفئات العمرية الأقل من 75 عامًا شهدت زيادات كبيرة في الوفيات، ووجد التقرير أيضًا أن إجمالي معدل الوفيات في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا من عام 2020 إلى عام 2021.

أمريكا السرطان أمراض الولايات المتحدة فيروس كورونا كوفيد-19 دراسة جديدة الأمراض أمريكي

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