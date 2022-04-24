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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني أوروس جديدة بسمات تصميم مستمدة من هوراكان تكنيكا.. صور

لامبورجيني أوروس
لامبورجيني أوروس جديدة بسمات تصميم مستمدة من هوراكان تكنيكا

تحصل سيارة لامبورجيني أوروس على سلسلة من التحديثات هذا العام كجزء من عملية تحديث شاملة وجديدة، بجانب أوروس EVO العادية، ويُتوقع أيضًا إصدارًا جديدًا أكثر قوة حيث تم رصده بواسطة مصوري التجسس وذلك أثناء الاختبارات الشتوية، حيث تم دمج إشارات تصميم مشابهة لسيارة لامبورجيني هوراكان تكنيكا الخارقة التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

 لامبورجيني أوروس جديدة بسمات تصميم مستمدة من هوراكان تكنيكا

تتميز سيارة لامبورجيني أوروس الجديدة بغلاف بسيط أسود غير يخفي قليل من التفاصيل، وتظهر المداخل المختلفة قليلاً على المصد الأمامي متصلة بمصابيح LED الأمامية، بطريقة مشابهة لسيارة هوراكان تكنيكا، كما يوجد هناك أيضًا مجموعة من فتحات غطاء المحرك المشابهة لتلك الموجودة في نماذج أوروس الأولية.

يعتبر المصد الأمامي هو التغيير الوحيد مقارنةً بـ أوروس السابقة ذات اللون الأسود غير اللامع الذي تم التجسس عليه في يناير الماضي، وفي الواقع تم تركيب الواجهة الأمامية الرياضية أيضًا على نماذج أوروس الأولية منذ عام مضى، على الرغم من أنها كانت مخفية جيدًا في ذلك الوقت تحت غلاف مموه مناسب.

يحصل المصد الخلفي المعاد تصميمه على فتحات جانبية جديدة تتبع شكل الرفارف الخلفية، وموزع أكبر، وبعض الفتحات الوهمية الجديدة والتفاصيل الزاويّة فوقه، كما احتفظت لامبورجيني بأنابيب العادم الرباعية التي تعتبر شرعية بنسبة 100 في المائة، تمامًا كما هو الحال في أوروس الحالية.

 

ستتلقى سيارة أوروس EVO  تحديث كهربائي جديد سيكون أكثر قوة، كما يمكن لنسخة مطورة من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر والذي ينتج 641 حصانًا في الطراز الحالي أن يولد أكثر من 700 حصان بسهولة، وذلك على الرغم من أنها أقل قوة من محرك أوروس الهجين ذات المكونات الإضافية والذي يُشاع أنه يمتلك قوة مشتركة تبلغ 808 حصان. 

 لامبورجيني أوروس جديدة بسمات تصميم مستمدة من هوراكان تكنيكا

يمكن أن تستفيد أوروس الأسرع من الوزن الخفيف وإعداد الهيكل الجديد، كما يمكن أن يؤدي الاستخدام المكثف لألياف الكربون إلى جانب المكابح الأقوى والتعليق الأكثر تركيزًا إلى جعل هذه السيارة أسرع سيارة من طراز أوروس على كل من الطريق والحلبات.

 

 

لامبورجيني آوروس هوراكان تكنيكا EVO

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