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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحطة الأخيرة لـ إيهاب جلال .. بيراميدز ضيفاً على مازيمبي في الكونفيدرالية الإفريقية

بيراميدز ومازيمبي
بيراميدز ومازيمبي

يحل نادي بيراميدز ضيفاً على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الساعة الثالثة عصراً، في إطار دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي من أجل مواصلة مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بينما يدخل فريق مازيمبي الكونغولي اللقاء مستغلاً عاملا الأرض والجمهور، من أجل الفوز على بيراميدز والتأهل إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعد هذه المباراة هي المحطة الأخيرة لـ إيهاب جلال، مع فريق بيراميدز، وذلك لتدريبه لمنتخب مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مسبقاً عن تعيين إيهاب جلال كمديراً فنياً لمنتخب مصر خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر وذلك بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح، وفشله في التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر.

بيراميدز الكونفيدرالية مازيمبي بيراميدز ضد مازيمبي إيهاب جلال

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