غير تقليدية وشهية ..طريقة عمل شوربة كريمة الطماطم

شوربة كريمة الطماطم من الأنواع الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك فهي تتمتع بمذاق شهي و يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

كشفت الشيف سارة عبد السلام عن طريقة عمل شوربة كريمة الطماطم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

مقادير شوربة كريمة الطماطم



كيلو طماطم طرية مقطعه أرباع

٥ فص ثوم مفروم

٢ ورقة لاورا

عود روزماري

٥ اعواد زعتر

نصف كوب أوراق ريحان

ملعقة كبيرة سكر

٢ كوب مرقة دجاج

كوب حليب

كوب بديل كريمة الطهي

رشة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

زبدة

للتقديم

اوراق ريحان طازج



طريقة تحضير شوربة كريمة الطماطم



يشوح الثوم سريعا في الزبده بدون أي تغيير في اللون.

تضاف الطماطم والزعتر والروزماري وورق اللورا والسكر وتشوح المكونات مع الثوم.

يضاف نصف كوب من الماء وتغطى حلة الطهي.

تترك الطماطم على النار لتطهى وتذوب تماما.

بعد أن تذوب الطماطم تماما يرفع غطاء حلة الطهي وتزال اللورا والروزماري وأعواد الزعتر. تضاف أوراق الريحان وكل التوابل ومن ثم يضاف الحليب والمرقة وتترك المكونات لتغلي جيدا وتتجانس.

ترفع الشوربة من على النار وتضرب لتنعم تماما في الخلاط أو الكبة أو بإستخدام الهاند بليندر.

ترفع الشوربة على النار مرة أخرى وتضاف لها الكريمة وتترك لتغلي مرة واحدة فقط.

تقدم الشوربة مع أوراق الريحان على الوجه.