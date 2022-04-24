بين عيد القيامة وأجواء رمضانية..ميريتيا عماد وعبد الرازق الشهاوي يقدمان ترانيم وتواشيح

حلّت المطربة ميريتيا عماد والمبتهل عبد الرازق الشهاوي ضيفين في حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، بمناسبة الأجواء الرمضانية والاحتفال بعيد القيامة.

وغنت ميريتيا عماد ترنيمة "إخرستوس أنستي.. المسيح قام"، وكان من كلماتها: "شوكة الموت كسر لما قام وانتصر، بجلداته الشفاء وهو نبع الشفاء، اخريستوس آنستي اليسوس آنستي، المسيح قام، حمل أحزاننا غفر آثامنا بجلدته الشفاء وهو نبع السلام".

أما المنشد عبد الرازق الشهاوي، فغنى أنشودة "يا عيني جودي بالدموع"، وكان من كلماته: "يا عيني جودي بالدموع وودعي شهر الصيام، تشوقا وحنانا، رمضان كريم، شهر عظيم، قم للعبادة، تلقى السعادة، وتلقى النعيم".



