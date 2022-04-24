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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

الحادث الأليم
الحادث الأليم

لقي ٣ أشخاص مصرعهم ،و اصيب ١١ اخرين بإصابات متفرقة بالجسد، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور علي طريق "الإسماعيلية_ السويس" الصحراوي أمام مدينة فايد. 
 

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تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة بجدار نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، وهي تسير علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي أمام مدينة فايد ، مما أسفر عن مصرع ٣ أشخاص وإصابة ١١ آخرين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.

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ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، ب١١ سيارة إسعاف لنقل جثامين ضحايا الحادث إلى مشرحة المستشفي فيما تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم. 
أسماء المتوفين 
وقالت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي إن المصابين تنوعت اصابتهم بين جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، وتبين إن المتوفين هم كل من  عبد الرحمن بخيت اخمد ٢٠ عاما، نجلاء أحمد محمد على ٥٠ عاما مدير عام، فاطمة السيد عوض الله ٤٠ عاما ربة منزل. 

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طريق الاسماعيلية حادث تصادم وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية مديرية امن الاسماعيلية

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