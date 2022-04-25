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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لينكولن تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية لها "STAR".. صور

لينكولن تكشف النقاب
لينكولن تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية لها "STAR"

استطاعت شركة لينكولن أن تقدم باقة متنوعة وعالية الأداء من السيارات القوية طوال تاريخها العريق والممتد، والتي تتميز بالفخامة مع تصميمات هيكلية مختلفة، ولكن يبدو أن الصانع المخضرم سوف يبهر متابعة بنسخة جديدة تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

لينكولن تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية لها "STAR"

لينكولن تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية لها "STAR"

 

حيث كشفت لينكولن عن نسختها الجديدة كليًا من تلك الفئة، مع تقنية العمل بالطاقة الكهربائية، وتقدم هذه السيارة باسم STAR لتكون اول سيارة كهربائية تحمل العلامة التجارية الخاصة بـ لينكولن من فئة الـ SUV الرياضية.

لينكولن تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية لها "STAR"

ظهر الطراز الاختباري تزامنًا مع معرض بكين الدولي للسيارات، بينما اختارت شركة فورد والمالكة للينكولن الموعد الرسمي لانطلاق هذه الايقونة بالأسواق المخصصة على ان يكون عام 2026 هو نقطة الانطلاق.

لينكولن تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية لها "STAR"

ونشرت قناة Lincoln عبر موقع YOUTUBE مقطع فيديو تظهر من خلال النسخة الكهربائية الجديدة STAR والتي تحمل العديد من السمات القوية، إلى جانب الاطلالة الخارجية صاحبة الكثير من اللمسات الانسيابية والتقنيات العصرية أيضا.

لينكولن تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية لها "STAR"

تظهر السيارة لينكولن STAR بتصميم مميز للأبواب بصورة أقرب لأبواب الاستقبال الكبيرة، بينما ترتكز على جنوط رياضية مروحية الشكل، ومصابيح حادة المظهر مع مقدمة مضيئة وعصرية، بالإضافة إلى سقف خارجي مختلف عن طلاء السيارة، وسبويلر خلفي انيق.

لينكولن تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية لها "STAR"

وتضم السيارة STAR من لينكولن مقصورة داخلية تتمتع بالفخامة العالية، مع شاشة كبيرة الحجم وتقنية الشاحن اللاسلكي، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالإضافة إلى الكثير من اللمسات الرائعة التي تجمع بين الفخامة والجانب العصري.

لينكولن STAR أول سيارة كهربائية شركة لينكولن السيارات

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