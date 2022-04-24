عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل.. صور

فيراري تستدعي 2222
فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل

استدعت شركة فيراري سياراتها الرياضية من النوع F142 و Type F142M في الصين بسبب مشاكل الفرامل المحتملة، وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين عن السحب يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وسيبدأ الاستدعاء رسمياً في 30 مايو 2022، ولم يتم الكشف عن سبب التأخير حتى الآن.

 

فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل

ووفقًا لمنظمي السوق في الصين، فإن هذه هي السيارات الخارقة التي يغطيها الاسترجاع يبلغ عددها 2222 وهي من طرازات: 458 Italiaو 458 Speciale و 458 Speciale A و 458 Spider و 488 GTB و 488 Spider، وتم استيراد النماذج المتأثرة بين مارس 2010 ومارس 2019.

ويعتبر هذا الإعلان في الصين هو جزء من عملية سحب عالمية وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي، في حملة الاستدعاء رقم 21V833000 الصادرة عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الصادرة في 23 أكتوبر 2021، وتأثرت حوالي 9.985 سيارة ، مع احتمال تسرب سائل الفرامل من نظام الفرامل، مما أدى إلى فقدان القدرة على الكبح.

فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل

وقامت شركة فيراري بالتحقيق في المشكلة مع مورّدها Bosch، وقالت العلامة الإيطالية إن سبب العيب في الفرامل هو غطاء سائل الخزان الذي لا ينفث بشكل صحيح، لهذا السبب قد يتم إنشاء فراغ داخل خزان سائل الفرامل، والذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى تسرب سائل الفرامل.

وقالت فيراري في بيان: "سلامة ورفاهية عملائنا هي أولويتنا، حيث اننا نعمل وفق إرشادات صارمة للسلامة والأمن لضمان تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحيحة في جميع الأوقات".

فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل
فيراري Type الصين السوق 488 GTB 458 Spider

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

مش وجاهة إعلامية.. فرج عامر: مباراة مصر والسنغال ستعاد وتجميد مصطفى غربال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

موضوعات متعلقة

أوفر برايس على جميع موديلات كيا سيراتو في السوق المصري.. تفاصيل

لامبورجيني أوروس جديدة بسمات تصميم مستمدة من هوراكان تكنيكا.. صور

 BMW تكشف عن تفاصيل سيارة M2 الجديدة كلياً.. صور

تويوتا تبيع جميع سيارات GR86 في 90 دقيقة.. صور

آخر سيارة لامبورجيني أفينتادور كوبيه تباع مقابل 1.6 مليون دولار.. صور

إكس بينج P5 سيارة كهربائية موجهة للسوق الأوروبية حصرياً.. صور

لامبورجيني تحقق إنجازا غير مسبوق بفضل إنتاج 20.000 سيارة من هوركان.. صور

تسلا تتجه لاعتماد منصات 800 فولت مع سايبر تراك.. صور

ترشيحاتنا

سمية الخشاب: عزاء والدتي كان على المقابر فقط |خاص

برلمانية: إنشاء 4 مصانع لدباغة الجلود يسهم في زيادة الصادرات

سفير مصر في وارسو يشارك باحتفالات الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد.. صور

مارين لوبان تقر بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام إيمانويل ماكرون

لوبان تقر بالهزيمة وتؤكد: مشروع ماكرون خطر على فرنسا

احذروا منها... حركة لا تناسب السيدات في لعب كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

ميكنة التبرعات.. وداعاً صناديق جمع المساعدات بالمساجد

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ