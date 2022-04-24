فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل.. صور

استدعت شركة فيراري سياراتها الرياضية من النوع F142 و Type F142M في الصين بسبب مشاكل الفرامل المحتملة، وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين عن السحب يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وسيبدأ الاستدعاء رسمياً في 30 مايو 2022، ولم يتم الكشف عن سبب التأخير حتى الآن.

فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل

ووفقًا لمنظمي السوق في الصين، فإن هذه هي السيارات الخارقة التي يغطيها الاسترجاع يبلغ عددها 2222 وهي من طرازات: 458 Italiaو 458 Speciale و 458 Speciale A و 458 Spider و 488 GTB و 488 Spider، وتم استيراد النماذج المتأثرة بين مارس 2010 ومارس 2019.

ويعتبر هذا الإعلان في الصين هو جزء من عملية سحب عالمية وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي، في حملة الاستدعاء رقم 21V833000 الصادرة عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الصادرة في 23 أكتوبر 2021، وتأثرت حوالي 9.985 سيارة ، مع احتمال تسرب سائل الفرامل من نظام الفرامل، مما أدى إلى فقدان القدرة على الكبح.

فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل

وقامت شركة فيراري بالتحقيق في المشكلة مع مورّدها Bosch، وقالت العلامة الإيطالية إن سبب العيب في الفرامل هو غطاء سائل الخزان الذي لا ينفث بشكل صحيح، لهذا السبب قد يتم إنشاء فراغ داخل خزان سائل الفرامل، والذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى تسرب سائل الفرامل.

وقالت فيراري في بيان: "سلامة ورفاهية عملائنا هي أولويتنا، حيث اننا نعمل وفق إرشادات صارمة للسلامة والأمن لضمان تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحيحة في جميع الأوقات".