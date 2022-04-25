حبس عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بالإكراه في التجمع الخامس

أمرت النيابة العامة بحبس أفراد عصابة لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة التجمع الخامس.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات، مقيمة بالجيزة) بإنها عقب خروجها من محل عملها الكائن بدائرة القسم استقلت سيارة "أجرة" بداخلها شخصين من أحد المواقف للعودة لمسكنها، ولدى وصوله للطريق الدائرى فوجئت بقيام أحدهما بتهديدها بسلاح أبيض والإستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول ، مبلغ مالى) كرهاً عنها .

بإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القليوبية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه .

وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنهما وراء إرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من إحدى السيدات ، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول ملك المجنى عليها.

وبإستدعاء المجنى عليها فى الواقعة الثانية تعرفت على المتهمين ، وإتهمتهما بسرقتها بالإكراه وأقرت بعدم قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .