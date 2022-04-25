عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات رينج روفر الجديدة.. تقنيات عصرية رائدة ومحركات عصرية.. صور

سيارات رينج روفر
سيارات رينج روفر الجديدة

تتميز سيارات رينج روفر عالمياً بمواصفاتها الفنية العالية وفخامتها الكبيرة وتعد سيارة رينج روفر الجديدة الأنيقة تعريفاً للفخامة العصرية، وتأتي مع عدد من التحسينات وأكبر مجموعة خيارات حتى الآن للعملاء الراغبين بتخصيص حسب زوقهم الشخصي.

سيارات رينج روفر الجديدة

تصدّرت سيارات رينج روفر الجديدة المشهد كنموذج يحتذى به لخمسين عاماً، حيث تجمع بين الراحة والتوازن المطلقين، والقدرات الفائقة، وتسعى العلامة التجارية البريطانية لمواصلة هذا النجاح سيارة رينج روڤر الجديدة هي الأكثر جاذبية حتى الآن، حيث تجمع الطابع العصري واللمسات الجمالية، مع التطور التكنولوجي والاتصالات السلسة.

 

تأتي سيارة رينج روفر الجديدة مع باقة من مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة الهجينة الخفيفة والقابلة للشحن مع انضمام طراز كهربائي بالكامل بحلول عام 2024 في إطار سعي الشركة للتحول الكهربائي بالكامل في المستقبل.

سيارات رينج روفر الجديدة

تتوفر مقصورتها الداخلية بخيارات أربعة وخمسة وسبعة مقاعد في السيارات القياسية وذات قاعدة العجلات الطويلة، لتكون رينج روڤر منزلاً لركابها في أي مكان، وقال تيري بولوريه، الرئيس التنفيذي لشركة جاكوار لاند روفر "سيارة رينج روفر الجديدة تعبر بشكل ممتاز عن رؤيتنا في تقديم أكثر السيارات الفاخرة جاذبية في العالم، لأكثر العملاء تميزاً، هذه السيارة تبدأ فصلاً جديداً في قصة الابتكار الفريدة التي شهدتها عائلة سيارات رينج روڤر على مدار أكثر من 50 عاماً".

 

تتميز سيارة رينج روڤر بثلاث خطوطٍ رئيسية مستمرة منذ الأجيال السابقة للسيارة، وهي خط السقف المائل وخط الوسط الأمامي البارز وخط العتبات الصاعد، وتجتمع هذه السمات المعروفة مع أجزاء معلقة أمامية قصيرة وجزء خلفي جديد على شكل ذيل القارب، مع باب بمصراعين يفتح أفقياً، من أجل مظهر جانبي أنيق يلائم حضور رينج روڤر المميز.

سيارات رينج روفر الجديدة

تظهر عناية لاند روڤر بالتفاصيل في خط الوسط المتصل، حيث تلتقي الحواف الدائرية للباب مع الزجاج عبر تحسين بسيط مع تشطيبة إخفاء خط الوسط التي تمت هندستها بشكل خاص، وتجتمع التكنولوجيا الداعمة للتصميم مع الزجاج البراق، والإضاءة المخفية عند إطفائها، والتفاصيل المشغولة ببراعة لتحقيق الإحساس بصلابة هذه السيارة.

رينج روفر سيارات سيارة العلامة التجارية البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

رهان على 150 جنيها يتسبب بتغريم صاحبه «نصف مليون» ووفاة مواطن بالبحيرة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

موضوعات متعلقة

فولكس فاجن تحصل على إعادة تحديث بعد شكوى العملاء.. صور

مازدا تعيد افتتاح متحفها الخاص في اليابان.. صور

فيراري Monza SP2 تتألق على حلبة السباق.. فيديو

أستون مارتن تتحول إلى شركة سيارات كهربائية بالكامل في 2024.. صور

فيراري تستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب مشاكل الفرامل.. صور

F-150 Lightning.. فورد تكشف عن أول شاحنة كهربائية بقوة 536 حصانا| صور

أوفر برايس على جميع موديلات كيا سيراتو في السوق المصري.. تفاصيل

لامبورجيني أوروس جديدة بسمات تصميم مستمدة من هوراكان تكنيكا.. صور

ترشيحاتنا

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟..5 عبادات يمكن أن تؤديها بدون وضوء

تسليم الفريق الفائز من الشباب والفتيات كأس بطولة دوري الجامعات 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران

خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

سيد عبد الحفيظ: وفاق سطيف منافس قوي.. والتواجد على منصات التتويج يتطلب اللعب بطريقة دفاعية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ