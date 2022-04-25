سيارات رينج روفر الجديدة.. تقنيات عصرية رائدة ومحركات عصرية.. صور

تتميز سيارات رينج روفر عالمياً بمواصفاتها الفنية العالية وفخامتها الكبيرة وتعد سيارة رينج روفر الجديدة الأنيقة تعريفاً للفخامة العصرية، وتأتي مع عدد من التحسينات وأكبر مجموعة خيارات حتى الآن للعملاء الراغبين بتخصيص حسب زوقهم الشخصي.

سيارات رينج روفر الجديدة

تصدّرت سيارات رينج روفر الجديدة المشهد كنموذج يحتذى به لخمسين عاماً، حيث تجمع بين الراحة والتوازن المطلقين، والقدرات الفائقة، وتسعى العلامة التجارية البريطانية لمواصلة هذا النجاح سيارة رينج روڤر الجديدة هي الأكثر جاذبية حتى الآن، حيث تجمع الطابع العصري واللمسات الجمالية، مع التطور التكنولوجي والاتصالات السلسة.

تأتي سيارة رينج روفر الجديدة مع باقة من مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة الهجينة الخفيفة والقابلة للشحن مع انضمام طراز كهربائي بالكامل بحلول عام 2024 في إطار سعي الشركة للتحول الكهربائي بالكامل في المستقبل.

سيارات رينج روفر الجديدة

تتوفر مقصورتها الداخلية بخيارات أربعة وخمسة وسبعة مقاعد في السيارات القياسية وذات قاعدة العجلات الطويلة، لتكون رينج روڤر منزلاً لركابها في أي مكان، وقال تيري بولوريه، الرئيس التنفيذي لشركة جاكوار لاند روفر "سيارة رينج روفر الجديدة تعبر بشكل ممتاز عن رؤيتنا في تقديم أكثر السيارات الفاخرة جاذبية في العالم، لأكثر العملاء تميزاً، هذه السيارة تبدأ فصلاً جديداً في قصة الابتكار الفريدة التي شهدتها عائلة سيارات رينج روڤر على مدار أكثر من 50 عاماً".

تتميز سيارة رينج روڤر بثلاث خطوطٍ رئيسية مستمرة منذ الأجيال السابقة للسيارة، وهي خط السقف المائل وخط الوسط الأمامي البارز وخط العتبات الصاعد، وتجتمع هذه السمات المعروفة مع أجزاء معلقة أمامية قصيرة وجزء خلفي جديد على شكل ذيل القارب، مع باب بمصراعين يفتح أفقياً، من أجل مظهر جانبي أنيق يلائم حضور رينج روڤر المميز.

سيارات رينج روفر الجديدة

تظهر عناية لاند روڤر بالتفاصيل في خط الوسط المتصل، حيث تلتقي الحواف الدائرية للباب مع الزجاج عبر تحسين بسيط مع تشطيبة إخفاء خط الوسط التي تمت هندستها بشكل خاص، وتجتمع التكنولوجيا الداعمة للتصميم مع الزجاج البراق، والإضاءة المخفية عند إطفائها، والتفاصيل المشغولة ببراعة لتحقيق الإحساس بصلابة هذه السيارة.